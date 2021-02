Las mascarillas FFP2 están en boca de todos. De momento no de forma literal, pero sí en el centro del debate después de que algún país, como Austria, haya hecho obligatorio su uso en lugares como los transportes públicos y otras naciones estén debatiendo seguir los mismos pasos.

En España, Fernando Simón aseguró la semana pasada que no hay de momento ninguna postura al respecto, pero son muchos los expertos que advierten que las FFP2 no sirven de absolutamente nada si no se colocan y ajustan correctamente.

El último de ellos ha sido José Luis Jiménez, profesor de la universidad de Colorado (Estados Unidos) y uno de los grandes expertos mundiales en la transmisión por aerosoles. En un amplísimo hilo de Twitter, el científico subraya que, si hay huecos entre la cara y la mascarilla, al aire le es muy fácil entrar por ahí.

“Un hueco del 2% del área de la mascarilla deja pasar el 50% del aire sin filtrar!!”, advierte Jiménez, que subraya que el ajuste “es un problema muy gordo para el uso de las mascarillas para la población en general”. “Por huecos que nos parecen pequeños pasa la mitad de aire sin filtrar”, alerta.