La vacuna española del CSIC logra el 100% de efectividad en ratones: podría comercializarse en 2022

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images Un cultivo de células de una investigación sobre el coronavirus de un centro del CSIC, en una foto de archivo.

Este investigador ha asegurado que a España le vendría muy bien como país contar con esta vacuna y además está dotada de una originalidad que supone un valor añadido frente a las basadas en ADN que se investigan en otros países, lo que “le concederá un plus que haga que tenga un sitio en el mercado”. Este avance se suma al reciente pase de la vacuna de HIPRA a la fase de ensayos clínicos en un millar de personas voluntarias.

Entre las ventajas de esta inmunización frente a las existentes actualmente, ha resaltado que la vacuna de ADN que investiga el CSIC no requiere congelación, por lo que es “fácil de distribuir y relativamente sencilla de producir”.

Al respecto, este investigador del CSIC ha reclamado “un gran esfuerzo para vacunar a toda la población mundial”, incluso de países que no puedan pagarla, ya que hasta que no haya “acceso a la vacunación en todo el mundo, nosotros no estaremos seguros”.

Larraga ha admitido que las vacunas actuales están “funcionando muy bien” pero las que están en ensayo “ninguna llega tarde” porque las nuevas que se comercialicen “siempre tendrán alguna ventaja” y esta enfermedad “va a estar mucho tiempo con nosotros, no sabemos bien cómo evolucionará y hay que estar preparado para las distintas variantes”.