Deja este comentario en el vídeo de Rosalía y da la vuelta al mundo: 36.000 'me gusta' y subiendo sin parar

La cantante catalana Rosalía ha sido sin ninguna duda la gran protagonista del último trimestre musical gracias a su disco Lux. Este lunes, la artista ha sorprendido al publicar este lunes el segundo videoclip de su nuevo trabajo, concretamente el de una de las canciones más aclamadas por los fans: La perla.

Teniendo en cuenta que es uno de los temas más promocionados por la artista en esta nueva etapa, era evidente que tenía que ser esta canción que interpreta junto al trío Yahritza y su Esencia la que diera el salto al vídeo.

En el videoclip aparece Rosalía vestida con un traje de esgrima y con un florete, también montada en un Lamborghini, fumando y con un outfit urbano. Además, se puede ver a la catalana patinando sobre hielo y paseando con dos perros.

El vídeo, a pesar de llevar más de 2,2 millones de reproducciones en YouTube en poco más de un día, ha logrado conseguir miles de reacciones en las distintas plataformas y redes sociales. Los comentarios, tanto negativos como positivos, no han cesado y han inundado plataformas como X, TikTok o Instagram.

El comentario que ha arrasado en redes

Sin embargo y aunque sí que se han visto esos elogios al vídeo de Rosalía, la mayor parte de las reacciones han sido de incredulidad o de no entender lo que estaba mostrando en el vídeo.

De todos los mensajes que se han visto, hay uno que se ha dejado en YouTube, que ha llegado a X (la siempre conocida como Twitter) y ha arrasado de unas maneras casi inalcanzables.

"Quería que nos sintiéramos decepcionados del vídeo, así como ella se sintió decepcionada de Rauw. Es mi única explicación", escribió ese usuario. El mensaje en la red social de Elon Musk lleva más de 350.000 reproducciones y ha superado ya las 36.000 me gusta y el millar de compartidos.