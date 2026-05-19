"Es un completo disparate": el exjefe del espionaje militar finlandés, sobre la versión de Merkel del fracaso del diálogo UE-Rusia

El exjefe de la inteligencia militar finlandesa y actual eurodiputado del PPE Pekka Toveri ha cargado contra Angela Merkel.

La figura de Angela Merkel vuelve a dividir a Europa. Mientras el Parlamento Europeo se prepara para entregarle la Orden Europea del Mérito por su trayectoria política y su contribución a la Unión Europea, desde el este del continente crecen las críticas contra el legado de la exdirigente alemana en relación con Rusia y la guerra de Ucrania.

La reacción más dura ha llegado desde Finlandia. El exjefe de la inteligencia militar finlandesa y actual eurodiputado del PPE Pekka Toveri ha cargado frontalmente contra las explicaciones ofrecidas por Merkel sobre el fracaso del diálogo entre la UE y Moscú antes de la invasión rusa de Ucrania.

“Es un completo disparate”, afirmó Toveri en declaraciones al medio alemán ntv y reportado por Welt El militar retirado considera que Merkel está construyendo un relato falso sobre las causas de la guerra y sobre la posición que mantuvieron Polonia y los países bálticos frente a Rusia.

La frase de Merkel que ha provocado indignación en Europa del Este



La polémica nace de una entrevista concedida por Merkel el año pasado a un medio húngaro. Allí, la excanciller aseguró que en verano de 2021 Alemania y Francia intentaron impulsar un diálogo formal entre la Unión Europea y Rusia, pero que la iniciativa acabó bloqueada por la oposición de países como Polonia y los Estados bálticos.

“Entonces dejé el cargo y comenzó la agresión de Putin”, llegó a afirmar Merkel. Las palabras fueron interpretadas en varios países del este europeo como un intento de repartir responsabilidades sobre el fracaso diplomático previo a la invasión rusa de febrero de 2022. “Esta narrativa recuerda a la conocida propaganda rusa que afirma que la expansión de la OTAN hacia el este provocó la guerra en Ucrania”, sostuvo el exgeneral finlandés.

Acusan a Merkel de confiar demasiado en Putin



Las críticas no se limitan únicamente a Finlandia. También desde Estonia han surgido ataques muy directos contra la antigua canciller alemana.

Riho Terras, excomandante en jefe de las fuerzas armadas estonias, acusó a Merkel de intentar esquivar responsabilidades políticas y culpó directamente a Berlín de haber mantenido una relación excesivamente complaciente con Moscú incluso después de la anexión rusa de Crimea en 2014.

El eurodiputado estonio lanzó además una comparación especialmente dura al vincular a Merkel con el excanciller alemán Gerhard Schröder, conocido por su estrecha relación con Vladimir Putin y por sus vínculos con empresas energéticas rusas.

Nord Stream 2 vuelve al centro del debate



Gran parte de las críticas contra Merkel giran alrededor del proyecto Nord Stream 2, convertido desde hace años en uno de los símbolos de la dependencia energética europea respecto a Rusia.

Para los países bálticos y parte del norte y este de Europa, el gran error estratégico de Berlín fue precisamente reforzar la cooperación energética con Moscú incluso después de la anexión de Crimea.

“Nord Stream 2 se convirtió en el símbolo más claro de hasta qué punto Europa creía poder cambiar la mentalidad y el comportamiento de Rusia mediante las relaciones económicas y el diálogo”, aseguró Terras en declaraciones publicadas en Welt.

Según sus críticos, Merkel mantuvo una confianza excesiva en la diplomacia y en la interdependencia económica como herramientas para contener a Putin. Para sus defensores, en cambio, la excanciller actuó dentro de un contexto europeo donde gran parte de los gobiernos apostaban todavía por mantener abiertos los canales de diálogo con Moscú.

El premio europeo que reabre viejas heridas

La controversia llega además en un momento especialmente simbólico. El Parlamento Europeo entregará este martes la Orden Europea del Mérito a varias figuras consideradas claves para la construcción europea. Entre los homenajeados figuran Merkel, el expresidente polaco Lech Wałęsa y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Pero el reconocimiento a Merkel ha reabierto heridas todavía muy visibles dentro de Europa sobre cómo se gestionó la relación con Rusia durante la última década y quién fue realmente responsable de no frenar antes la deriva agresiva de Putin.