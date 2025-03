Abandona Reino Unido y se muda a España: tras explicar lo que encontró aquí casi provoca una mudanza de británicos

El periódico británico The Sun ha recogido la historia de la usuaria de TikTok Jennifer, que publica contenido bajo el seudónimo @familyinspain. Es una mujer, también inglesa, que decidió hace un tiempo abandonar su país natal para criar a sus hijos en tierras gallegas.

Uno de los aspectos que ha destacado el tabloide de lo que ha ido contando en sus vídeos esta usuaria tiene que ver el precio del nivel de vida. Ha narrado cómo, de electricidad, no suele pagar más de 58 libras mensuales; 20, por el agua y 33,50 por el WIFI. Este último caso, por cinco meses.

A pesar de que España sea más barato que el Reino Unido sí que ha notado algunos choques culturales. Según ha recogido The Sun, ella habla de que "no hay prisa escolar". En este sentido, ha comentado los horarios y ha destacado que, tras las clases, los pequeños pueden tomar "comida caliente y saludable de tres platos con una guarnición de ensalada".

Ha hablado también del clima cálido del país al que se ha mudado, que permite hacer vida con los niños y las niñas, incluso, a las ocho de la tarde. Y uno de los retos a los que se ha tenido que adaptar es a la forma de socializar con amigos.

"Me invitaron a cenar a casa de un amigo y no esperaba comer hasta las diez de la noche", ha comentado Jennifer, en unas declaraciones que ha recogido The Sun. Asimismo, ha puesto en valor que haya "bares al lado de los parques para que puedas disfrutar de una copa mientras tus hijos juegan seguros".

En sus publicaciones hay varios comentarios de usuarios que le preguntan si está satisfecha con el cambio, si encuentra en España un lugar que recomendaría para educar a los niños y sus respuestas suelen ser favorables a este cambio. De hecho, más de uno afirma la envidia que le produce su estilo de vida.