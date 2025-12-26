Montero dice que ya tiene "elaborados" los presupuestos y está "trabajando" con los grupos parlamentarios

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presenta la candidatura de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera de la UE, el 10 de diciembre de 2025, en Bruselas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que ya tiene "elaborados" los próximos presupuestos generales del Estado y que está "trabajando" con los grupos parlamentarios para poder presentarlos.

"Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, y nuestra idea es presentar las cuentas públicas lo antes posible, a lo largo del primer trimestre del próximo año", ha avanzado en una entrevista emitida este jueves por la Cadena SER en Andalucía.

En cuanto al nuevo modelo de financiación autonómica, ha asegurado que se necesita uno que aporte más recursos al conjunto de las comunidades autónomas, especialmente a aquellas que han estado infrafinanciadas durante el periodo anterior.

"Un modelo que tengo muy avanzado y que espero que el Partido Popular pueda apoyar", ha sostenido.

¿Cuándo se irá para hacer campaña en Andalucía?

La ministra sevillana, en la misma entrevista, afirma que aspira a "ganar y gobernar" en Andalucía frente a lo que ha considerado como un "empacho" debido a la mayoría absoluta del PP y el presidente en esta comunidad, Juanma Moreno. "El buen resultado para mí es ganar las elecciones y tener la capacidad de gobernar. Es a lo que aspiro, a lo que sale el Partido Socialista", ha dicho.

"Moreno Bonilla tendrá que hablar de sus políticas de alianza y, por tanto, de cuáles son los posibles socios que puede tener si no consigue lo que hoy para mí es un empacho, la mayoría absoluta en estos días de dulce", ha mantenido la secretaria general de los socialistas andaluces.

Sobre cuándo dejará sus responsabilidades en el Gobierno de España para centrarse en la comunidad, ha respondido que está "volcada al cien por cien" en Andalucía desde las posiciones que ocupa como vicepresidenta y ministra, inmersa ahora en la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica fundamental para su tierra.

"Mientras que piense que puedo seguir trabajando para Andalucía, lo seguiré haciendo, no es tan importante si estoy aquí o estoy en otro sitio", ha continuado Montero, quien ha apostillado que su continuidad como vicepresidenta hasta que se convoquen las elecciones andaluzas depende del presidente, Pedro Sánchez, y que -como todos los ministros- se examina cada martes.

"No sé exactamente en qué fecha lo haré. Quiero presentar el modelo de financiación, los presupuestos, todos esos instrumentos que permiten apostar por Andalucía", ha recalcado Montero, que considera que la comunidad no puede seguir "perdiendo tiempo" con Moreno, que en siete años, a su juicio, no ha mejorado la vida de los andaluces.

"Se ha dedicado una y otra vez a confrontar con Pedro Sánchez, a capitalizar los propios logros de las políticas del Gobierno. Esto es una paradoja", ha censurado sobre Moreno frente a un futuro Ejecutivo autonómico de izquierda que pueda hacer "una bandera" de servicios públicos como la sanidad.

En esta última materia ha sido especialmente crítica con la crisis de los cribados del cáncer de mama, la investigaciones judiciales por los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el "deterioro" sufrido "por acción y por omisión" en la sanidad pública por parte del actual Gobierno de la Junta.

"Tenemos que revertir esa pose permanente del presidente de la Junta, que no hace nada y, cuando vienen las crisis y los problemas, se le echan encima y se entera por la prensa o no le cogen el teléfono", ha sentenciado la ministra, quien cree que Moreno piensa que la mayoría absoluta lo "blinda" para no trasladar ningún tipo de explicación ante una "catástrofe" como la de los cribados.

Rechaza la abstención en Extremadura

Asimismo, la ministra ha dicho, ante la posibilidad de una hipotética abstención del PSOE para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura sin depender de Vox, que el proyecto del PP es "antagónico" al de los socialistas.

A raíz del debate que ha planteado el expresidente de esta comunidad Juan Carlos Rodríguez Ibarra, favorable a esa abstención para permitir que Guardiola sea investida tras las elecciones del pasado domingo, la también ministra de Hacienda ha aclarado que la última palabra para establecer alianzas la tienen los militantes. "Pero es obvio que el proyecto del Partido Popular y el del Partido Socialista son antagónicos. Las políticas que practica el PP no tienen el consenso ni el aval del PSOE".

La dirigente socialista ha asegurado igualmente que la sociedad en general no está entendiendo al Partido Popular en su política de alianza con su único socio posible, que es "la ultraderecha".

"Cuando no tiene presupuesto, ha hecho una convocatoria electoral que, al final, se ha saldado con que ni tiene investidura ni tiene presupuesto. Parece que Vox va a redoblar la apuesta inicial porque Guardiola ha hecho un mal cálculo", ha indicado Montero, quien a su vez ha reconocido el muy mal resultado de su partido, tanto por la imputación de su candidato como por la abstención de la izquierda.

Casos de acoso en su partido

Por otra parte, respecto a los casos de acoso que han salpicado a miembros del PSOE, ha recordado que el machismo es "estructural y transversal" a todas las organizaciones.

Ella está "muy orgullosa" de su partido por actuar "con contundencia" y haber sido el primero que ha dado "pasos de gigante" en la lucha por la igualdad, al mostrarse en contra de la prostitución y por poner en marcha un canal de denuncia de machismo o acoso.

Preguntada sobre la causa judicial al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ha explicado que los hechos investigados ocurrieron dos años después de que abandonara esa sociedad pública: "Durante el periodo que estuvo trabajando en una estructura del Gobierno no se está investigando ningún hecho delictivo", ha aclarado.