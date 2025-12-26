En esta fiesta de Navidad los amigos invisibles se regalan desde lanchas XXL hasta relojes Rolex

En algunas cenas de empresa, el juego del amigo invisible suele terminar con el regalo de una vela con olor a canela y alguna que otra broma incómoda, por no decir políticamente incorrecta. En otras, como ha ocurrido en la fiesta de Navidad organizada por el streamer alemán MontanaBlack, figura polémica por comportamientos tóxicos y sus comentarios machistas en su canal de Twitch, el tradicional Wichteln (el amigo invisible germano) se puede convertir, según el diario Bild, en un espectáculo de lujo, excesos y contenido bro.

La fiesta, bautizada como Winter-Weihnachtsevent 3.0, reunió a principios de semana en Bispingen a unos 500 invitados que no se limitaron a comer, beber y felicitarse las fiestas. El encuentro, concebido desde un principio como un espectáculo pensado para verse en directo a través de plataformas, convirtió el juego del amigo invisible en el eje del evento, seguido por miles de espectadores que se habían citado en el canal de MontanaBlack. La cuestión no era tanto saber quién regalaba a quién sino a dónde llega el exceso: con cada paquete abierto, el listón subía más y la escena se alejaba de las tazas, los calcetines o los detalles de compromiso que suelen dominar estas citas.

Sin embargo, el momento que terminó por descolocar a buena parte de los asistentes al acto y de los espectadores en sus casas, llegó cuando el youtuber del motor Jean Pierre “JP Performance” Kraemer abrió su regalo. Dentro, no había ni chistes ni gota de ironía: lo que apareció fue el regalo del creador de contenido Nikolai Savic, un barco a motor con toda los papeles en regla, según de Bild. Kraemer tardó unos segundos en reaccionar y lo hizo con una mezcla de sorpresa y entusiasmo: “¡Esto es realmente brutal!”, exclamó.

Fiel a su perfil público, Kraemer no tardó en convertir el regalo en parte del show. Al verlo, se preguntó si montaba un motor para “tunear”, a lo que se respondió sin apenas dudarlo: “¡Por supuesto!”. El único contratiempo que tuvo fue logístico, porque el vehículo con el que había llegado a la fiesta de MontanaBlack, no contaba con enganche para remolque, así que el barco tuvo que quedarse donde estaba. El detalle no le estropeó el momento. Al contrario. Primero recordó que tenía permiso de navegación y, ya metido en el papel, remató con una promesa: “Luego le montamos un motor de verdad, estilo Ballermann”.

El desfile de regalos no se quedó solo en el barco. El youtuber Evanijo elevó aún más la apuesta con un reloj Rolex valorado en varios miles de euros, mientras que el cantante y también streamer Pietro Lombardi recibió un lote de Apple que incluía un iPhone 17, unos AirPods Max y un iPad. Sin embargo, este particular juego del amigo invisible se guardaba una última vuelta de tuerca, una sorpresa que nadie habría visto venir, que se convirtió en el regalo más desconcertante de la noche.

El remate llegó de la mano del tiktoker Levin Ray, que se presentó en el escenario con un enorme paquete que tenía la forma de un cuerpo humano envuelto en vendas, a modo de momia. El regalo era para el streamer André Krieger y tuvo en vilo a los asistentes durante varios segundos, hasta que se desveló el contenido real: una Apple Watch y unos AirPods. Un cierre acorde con una noche en la que el amigo invisible dejó de ser un juego discreto para convertirse en un ejercicio de exhibición llevado al límite.