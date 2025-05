Adiós a las toallitas húmedas: crean un sustituto con forma de espuma que promete ser más sostenible y barato

El papel higiénico es un elemento más del hogar de gran utilidad. En el baño, tras haber hecho de vientre o pis, es la herramienta con la que es más sencillo limpiarse. Pero no siempre es la más recomendable. Los expertos en cuidado de la piel han destacado las hemorroides, irritación o abrasión que puede motivar su uso.

Y, más allá del aspecto que tiene que ver con la salud, El Cronista recoge también que no es del todo eficaz a la hora de limpiar la zona. Destacan, en este sentido, que se queda en la zona más bien superficial y que no termina de erradicar los gérmenes y las bacterias.

Es por ello que la recomendación que se suele hacer para mantener la higiene después de ir al baño es la de limpiar la zona con agua y jabón. Ahora bien, no en todas las casas hay un lavabo y no siempre se encuentra uno al calor del hogar cuando necesita hacer de vientre.

En este sentido, una alternativa pueden ser las toallitas húmedas, pero estas no son del todo amigables con el medioambiente. Es por ello que, desde el portal web checo Sportdeník, han hecho una recomendación diferente. Se trata de una espuma humectante para papel higiénico.

Consiste en un producto que se vende en botellas pequeñas con atomizador. Basta con rociar su contenido sobre el papel y proceder a limpiar la zona que se desee. Gracias a la espuma, se puede humedecer el trozo del rollo que se vaya a usar y encontrar un punto medio entre las otras dos propuestas.