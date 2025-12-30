Un profesor de Ciencias Políticas, rotundo al ver lo que ha hecho The Grefg con Nayib Bukele, presidente de El Salvador

David Cánovas, conocido como The Grefg, ha estado en El Salvador donde ha hecho, dice, dos de los vídeos más importantes de la historia de su canal de YouTube, donde tiene 19,4 millones de suscriptores.

El youtuber murciano estuvo primero en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el polémico centro penitenciario donde según datos del 11 de junio de 2024 hay 14.532 reclusos en la que es una de las cárceles más grandes del mundo con capacidad para 40.000 personas.

Recientemente la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado torturas, violaciones y/o privaciones de agua y comida a presos venezolanos que vienen de Estados Unidos. Como recoge RTVE, Bukele se ganó el favor del presidente Trump "y unos cuantos millones de dólares" al ofrecerse a acoger a más de 200 presos venezolanos deportados de EE.UU.

Paseo por CECOT y entrevista a Bukele

En dos vídeos distintos, The Grefg visitó el CECOT de la mano del director de Seguridad de la macrocárcel y vio de primera mano cómo viven allí los pandilleros, algunos con penas de cárcel de miles de años.

Por ejemplo, los presos viven en celdas de más de 40 personas, donde hay dos inodoros, beben de un cubo de agua gigante y duermen sobre una construcción metálica sin colchones.

Después de la visita al CECOT, The Grefg y su equipo fueron al palacio presidencial, donde fueron recibidos por el propio Nayib Bukele. Al inicio de la entrevista el youtuber murciano le pregunta por qué ha accedido a la entrevista y el mandatario responde que porque sabe que un mensaje en su canal llega a mucha más gente que, por ejemplo, desde un medio de comunicación.

En la charla, The Grefg le pregunta por cómo ha logrado Bukele convertir a El Salvador en unos de los países más seguros del mundo después de ser el más peligroso. Sin repreguntas y con alguna que otra broma, el murciano alaba públicamente la labor del mandatario, algo que ha generado polémica en redes sociales.

Víctor Egío responde

El también murciano Víctor Egío, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Murcia y profesor de Ciencias Políticas especializado en política internacional ha reaccionado a la entrevista que tiene en 10 horas 1,3 millones de reproducciones.

El vídeo donde The Grefg visita el CECOT tiene en seis días más de seis millones de reproducciones por lo que está claro que el mensaje de Bukele va a llegar a millones de personas.

"Bukake a Bukele. Ni una palabra de TheGrefg sobre los más de 26.000 inocentes detenidos en el campo de concentración del CECOT. Ni una palabra sobre la persecución a periodistas y opositores. Ni una palabra sobre la inmensa fortuna que ha amasado el clan Bukele", ha dicho de primeras Egío en su perfil de X.

Y ha sentenciado: "Cada vez que uno de estos andorranos desahuciadores de ancianas dice que es 'apolítico' muere un gatito".