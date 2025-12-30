Ramoncín oye el balance de año de Feijóo y no se deja nada en el tintero: en Génova 13 van a sentar mal las uvas

Alberto Núñez Feijóo ha hecho este lunes 29 de diciembre balance del 2025 y, para sorpresa de nadie, todo han sido palabras gruesas contra el Gobierno de España, del que dice es el peor de la historia de la democracia.

En Más Vale Tarde, Ramoncín ha recogido el guante y ha respondido al líder de la oposición al que le ha recordado que su camino electoral es complejo porque tendrá que ir de la mano con Vox.

"¿El peor año que hemos vivido en 50 años de democracia? ¿Con todo lo que hemos vivido? Cuando estaba ETA, con problemas económicos graves... tienen que moderarse un poco", se ha preguntado el tertuliano del programa vespertino de laSexta.

Las mentiras de Feijóo

"Lo que tú haces con esto es la opción de que el otro te diga lo mismo a ti. Y cuando hablas de las mentiras de tal, pues tú eres un mentiroso porque te han pillado con el carrito del helado, porque te han pillado mintiendo, porque el día 24 de este mes se ha sabido a través de unos Whatsapp que estabas mintiendo", ha añadido el tertuliano en referencia al intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón el día de la DANA que costó la vida a 229 personas.

Para Ramoncín, "no se puede seguir así" y ha puesto sobre la mesa que el PP quiere elecciones porque sabe que va a ganar "pero sabes clarísimamente que la única manera es con Vox" y que ya sabe lo que el partido de Abascal va a pedir.

"Vox está haciendo algo que es increíble: no tiene que hacer nada. No tiene que contarnos qué es lo que va a hacer, cuál es su programa de gobierno. Simplemente está ahí esperando a ver cómo cae este en las redes", ha proseguido.

"Cuando asumes que la única manera de llegar a Moncloa es a través de Vox, asumes un montón de cosas: racismo, fascismo, no creer lo que pasa con el clima y ser negacionista, de feminista poco, las leyes LGTBI si puedo me las quito de en medio. Sabes que todo eso va a ser tu lucha con ese partido con el que pretendes gobernar. Bueno, allá tú", ha zanjado tajante.