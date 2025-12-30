Del chándal de felpa y el mono de trabajo azul a la cima de la TV: las imágenes que demuestran el cambio radical de estatus de Chenoa y Estopa

Pasado y presente de Chenoa y de los hermanos Muñoz, componentes de Estopa.

TVE iba a despedir el año 2025 y dar la bienvenida a 2026 con Buenafuente y Silvia Abril. Lamentablemente hubo cancelación por problemas de salud del presentador, que debido a un exceso de carga laboral y estrés ha tenido que retirarse temporalmente. Por ese motivo hubo que buscar sustitutos a la mayor brevedad, y lo cierto es que no tardaron en encontrarlos.

El ente público anunció que las Campanadas recaían en nada más y nada menos que en Chenoa y Estopa, un trío de artistas para tomar las uvas desde la Puerta del Sol. Se trata de una cantante y presentadora por un lado y de dos hermanos también cantantes por otro que siguen en lo más alto después de un cuarto de siglo de exitosa carrera.

Estopa, en unos premios en el año 2001 Cover/Getty Images

En esos 25 años han crecido tanto personal como profesionalmente y han evolucionado en todos los niveles, también estilísticamente hablando.

Ganando sofisticación con los años

Los tres se dieron a conocer entre finales del siglo XX y principios del XXI. Ella lo hizo gracias a la primera edición de Operación Triunfo, donde no ganó, pero sí dejó claro que había nacido una estrella.

Dio carpetazo a sus actuaciones en el Casino de Mallorca para hacer carrera en la música y la televisión y desde entonces no ha parado.

Chenoa, en Operación Triunfo en 2001 RTVE

Por su parte, David y José Manuel Muñoz, dos hermanos de Cornellá de Llobregat, pegaron el pelotazo con su disco Estopa, donde destacó Por la raja de tu falda, que pronto se convirtió en un himno.

Los hermanos Muñoz abandonaron su empleo en la fábrica filial de la Seat y su mono de trabajo para arrasar en la música. Ellos desde entonces tampoco han parado.

Estos tres artistas conocidos desde hace un cuarto de siglo y miembros de la generación X han ido variando sus estilismos conforme avanzaban los años, cambiaban las modas y crecía su estatus.

Chenoa, en chándal gris ante las cámaras para confirmar su ruptura con Bisbal en abril de 2005 YOUTUBE

A Chenoa siempre la recordaremos por ese chándal con el que atendió a la prensa en abril de 2005 después de conocerse que su relación con David Bisbal había llegado a su fin. Esa sudadera gris se convirtió en un icono que ella terminó aceptando.

Años después confesó en el podcast de La pija y la Quinqui que la sudadera era de Caprabo y le había costado 6 euros.

Chenoa, el pasado verano en la presentación del programa 'Dog House' GTRES

No volveríamos a ver nunca más así a la argentina, que fue refinando sus looks. Chenoa apuesta siempre por la elegancia, a veces eligiendo el minimalismo y otras vistiendo con motivos brillantes como la pedrería, pero siempre sofisticada.

Teniendo en cuenta cómo se viste en las grandes ocasiones, podemos esperar un auténtico lookazo para las Campanadas. Chenoa nunca defrauda.

Los hermanos Muñoz, en un programa de Televisión Española en 2002 Cover/Getty Images

Por su parte, los hermanos Muñoz también han dado un giro en este aspecto. Poco queda de aquellos primeros años de carrera en los que apostaban por looks muy dosmileros con pantalones anchos, sudaderas y camisetas con letras y estampados tan de aquella época.

Estopa, el pasado septiembre en los Latin Grammy GTRES

Es verdad que no se han pasado al traje y la corbata y siguen haciendo gala de un estilo relajado, pero ahora prefieren llevar deportivas más cuidadas como calzado y prendas sport que reflejan su gusto y personalidad, adaptadas a la moda actual y más refinadas.

De ellos también esperamos mucho para las Campanadas.