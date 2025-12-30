La nieve deja 9 carreteras cortadas y 8 con restricciones en cuatro comunidades

Un total de nueve carreteras de Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra están cortadas al tráfico y otras ocho tienen restricciones a la circulación a causa de la nieve y el hielo, todas ellas de la red secundaria.

En Andalucía, están cerradas la A-1178, en Las Menas-Pontocarrero, la AL-5405, en Escúllar-La Estación, y la AL-5402, en Bayárcal-Laroles, las tres en la provincia de Almería; así como la A-337, en Laroles-Ferreira; la A-4025, en Sierra Nevada, ambas en Granada.

Tampoco se puede circular por la SD-2, en La Farrapona (Asturias), en la DSA-191, en Candelario (Salamanca), y en la NA-2021, en Pikatua; y en la NA-2012, en Muskilda-Irati, las dos en Navarra.

En otras ocho carreteras secundarias de Almería, Granada, Asturias y Salamanca es obligatorio el uso de cadenas, está prohibido el paso de autobuses y camiones o está limitada la velocidad a 30 km/h.

Peligro por banco de niebla en el oeste peninsular

Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de que los bancos de niebla puedan complicar la circulación en la zona oeste de la península. De hecho, Castilla y León, Extremadura y Galicia se encuentran en alerta amarilla por niebla, según la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).