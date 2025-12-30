Dardos, un desmentido y una ausencia cada vez más evidente: la Navidad más amarga de David y Victoria Beckham

David y Victoria Beckham están disfrutando de una Navidad cargada de celebraciones. El matrimonio se dejó ver en la boda de la hija del chef Gordon Ramsay, gran amigo de la pareja, y ha compartido numerosas stories a través de Instagram sobre cómo han pasado las fiestas junto a sus padres e hijos.

El deportista y la diseñadora han publicado imágenes divertidas con gorros de Papá Noel, vídeos bailando junto a la decoración navideña y un puñado de instantáneas con sus hijos Romeo, Cruz y Harper. En todas las fotografías la ausencia de su Brooklyn, su primogénito, es más que evidente.

Después de varios años de tensión, el mayor de los hermanos Beckham ha pasado la Navidad junto a su mujer, Nicola Peltz, y la familia de esta, evidenciando una vez más que la relación con sus padres está rota. No son con ellos, también parece que hay tensión entre sus hermanos.

¿La razón? A pocos días de la Nochebuena, Cruz Beckham no dudó en desmentir que sus padres hubieran dejado de seguir en redes sociales a Brooklyn después de que la noticia fuera publicada en varios tabloides. "¡Falso! Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo, vamos a dejar las cosas claras", escribió el joven junto a una captura del titular.

Es más, Cruz añadió que tanto sus padres como él habían sido bloqueados en redes sociales por su hermano. "Se han despertado hoy bloqueados... Igual que yo", explicó. Hasta ahora, nadie de la familia Beckham había hablado tan claro sobre el distanciamiento familiar, ni siquiera cuando Brooklyn y Nicola renovaron sus votos en una ceremonia que los Beckham no sabían que se iba a celebrar y en la que el novio dio gracias a la familia Peltz en un discurso. Tampoco cuando el hijo mayor del matrimonio se perdió el 50º cumpleaños del futbolista o su nombramiento como caballero, ni mucho menos cuando fue la gran ausencia del estreno del documental de la ex spice girl.

El ¿dardo? de Nicola Peltz

En medio del clima de tensión, Peltz decidió este lunes homenajear a la recientemente fallecida Brigitte Bardot con una de sus frases, en lo que muchos han visto no solo una celebración de la actriz sino también un dardo a su familia política.

"Si pudiera hacer algo sobre la forma en la que las personas se comportan entre ellas, lo haría, pero como no puedo me quedaré con los animales", dice la textual que ha compartido en stories.

A pesar de que el distanciamiento es cada vez más grande, los medios británicos insisten en que por parte de los Beckham la puerta siempre está abierta para la reconciliación con su hijo mayor.