Un año después de hablarlo con Juanma Moreno, Évole vuelve a dirigirse a Ayuso en público: "Ojalá Nacho Cano lo vea"

Vuelve Lo de Évole. El presentador Jordi Évole ha protagonizado un anuncio para dar la bienvenida al 2026 y a una nueva temporada de su programa donde, todo apunta, tampoco estará Isabel Díaz Ayuso.

En el vídeo se puede ver a un coro cantando la canción de Mecano "en la Puerta del Sol como el año que fue" que tanto suena siempre a finales de año, especialmente el día 31 de diciembre, como guiño de la amistad que une a la presidenta de la Comunidad de Madrid con Nacho Cano.

"En la Puerta del Sol Como el año que fue… ¿Qué más tenemos que hacer Isabel para que vengas a @LoDeEvole? Ojalá Nacho Cano lo vea", ha escrito el presentador en un mensaje en su cuenta de X.

La relación Évole-Ayuso

No es la primera vez que Jordi Évole cuenta que Isabel Díaz Ayuso no quiere sentarse en su programa. A principios de enero de 2025, el catalán presentó en Sevilla de la mano de Atresmedia la temporada con una entrevista a Juan y Medio.

En la rueda de prensa de presentación, Évole llamó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al que le dejó un recado dirigido a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

"He estado alguna vez llamando al Gobierno de la Comunidad de Madrid y allí no me cogen el teléfono, no sé si se lo coge a usted la señora Ayuso", le dijo Évole. "Sí, sí me lo cogen", respondió Moreno Bonilla.

"La próxima vez que hable con ella que le diga que también nos gustaría hacer algo con ella cuando podamos porque yo creo que siempre va a ser después de que lo hagamos con usted", le volvió a decir Évole. El dirigente del PP le comentó en ese momento que seguro que mucha gente quiere hablar con él pero no dijo nada más sobre Ayuso.