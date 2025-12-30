Miguel, un español que vive en Australia: "El 24 de diciembre me han puesto a trabajar hasta las 11 de la noche"

Miguel, un joven de Sevilla que vive en Australia, ha puesto palabras a una experiencia que muchos emigrantes reconocen pero que rara vez aparece en los vídeos idílicos sobre la vida en el país, en los que se venden playas infinitas, sueldos que parecen de ciencia ficción y atardeceres que quedan perfectos como fondos de pantalla en el móvil. Lo ha hecho en un clip que grabó en Nochebuena, pero que, vaya usted a saber por qué, lo ha publicado finalmente en su cuenta de TikTok hace tres días.

El vídeo está grabado en un cuarto apartado del restaurante, oscuro, lejos de los clientes, con un montón de mesas y sillas apiladas a su alrededor. Miguel lleva puesto el delantal de su uniforme, con cara triste y completamente solo, sentado delante de una pizza de pollo salsa barbacoa. Desde esa soledad lanza una advertencia directa: “Esto es lo que no te cuentan en los vídeos de qué bonito es todo Australia y tal”.

Esa letra pequeña a la que se refiere, no es otra que el turno de trabajo que le ha tocado. "Hoy es 24 de diciembre, normalmente en España se hace cena de Navidad”, explica al tiempo que lamenta no poder estar con sus amigos, que se iban a reunir en su casa para celebrar la Nochebuena, claro está, sin él presente. “A mí me han puesto a trabajar hasta las 11 de la noche y encima, con el trabajo que tenemos ahora, es posible que sea más”.

El relato de Miguel avanza sin dramatizar, aunque recuerda que su familia no lo acompaña en Australia. Vamos, que se siente solo. De hecho, su situación la resume él en una frase: “Mientras todos mis amigos tienen cena de Navidad, yo aquí solo, mira, entre mesas y sillas, yo solo en el trabajo, pero bueno, es lo que hay”, dice mientras enseña la sala vacía.

En los comentarios, muchos usuarios amplían el foco y relativizan la experiencia, recordando que trabajar en Nochebuena no es algo exclusivo de Australia. “No has de irte a Australia para eso, yo he estado muchos años saliendo a las 00:00 y de ver amigos y familia zero patatero y vivo en España”, señala una usuaria. Otros apuntan directamente a la realidad del sector —“si trabajas en hostelería, ¿qué quieres?” o “bienvenido a la vida real bro”—, mientras también aparecen mensajes de ánimo y apoyo.