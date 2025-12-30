Un jubilado de 67 años se arriesga a trabajar un día para sacarse 80 euros y le cae una multa de 24.000 euros: "Injusto"

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España cifra en 6,6 millones las personas que en el país están cobrando la pensión de jubilación. La edad media de acceso a dicha pensión es de 65,3 años mientras que la cifra media que cobran dichos pensionistas se se sitúa en los 1.317,7 euros/mes.

La jubilación es el momento idílico con el que sueñan muchas de las personas que se han dedicado prácticamente en cuerpo y alma durante gran parte de su vida a trabajar para poder vivir lo más cómodamente posible tanto él/ella como sus seres queridos. No obstante, en algunas ocasiones, es posible lanzarse a hacer un trabajo extra para completar una pensión, una decisión que puede salir cara.

De eso bien sabe un jubilado italiano de 67 años, quien, después de trabajar un día en la vendimia para ganarse 80 euros, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS) llamó a su puerta imponiéndole la devolución de un año de pensión, valorado en 24.000 euros.

El citado instituto consideró que el pensionista incumplió las normas que regían la 'Cuota 100' que estaba cobrando, un sistema de pensión anticipada ya extinta que exigía no realizar ningún trabajo remunerado mientras se está cobrando, sostiene el medio italiano Corriere di Bologna.

A los tribunales

Ante tal sanción, el jubilado no ha dudado en acudir a los tribunales para denunciar dicha sanción que, en palabras de su abogado, Manuel Carvello, es "injusta y contradice el principio de proporcionalidad", sostiene y añade que "esta norma habla genéricamente de incompatibilidad, no se fija con claridad cuál debería ser la sanción".

La defensa propuso o bien restar los 80 euros cobrados de las 8 horas trabajadas en la vendimia o que la sanción se imponga pero solamente duramente un mes. No obstante, el tribunal falló a favor de la INPS, sentenciando que, de haberla anulado, sentaría precedente para futuros litigios posteriores.