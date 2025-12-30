Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un jubilado de 67 años se arriesga a trabajar un día para sacarse 80 euros y le cae una multa de 24.000 euros: "Injusto"
Sociedad
Sociedad

Un jubilado de 67 años se arriesga a trabajar un día para sacarse 80 euros y le cae una multa de 24.000 euros: "Injusto"

El tribunal falla a favor del Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS).

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Una persona mayor trabajando en la vendimia, en una imagen de archivo.
Una persona mayor trabajando en la vendimia, en una imagen de archivo.Getty Images

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España cifra en 6,6 millones las personas que en el país están cobrando la pensión de jubilación. La edad media de acceso a dicha pensión es de 65,3 años mientras que la cifra media que cobran dichos pensionistas se se sitúa en los 1.317,7 euros/mes.

La jubilación es el momento idílico con el que sueñan muchas de las personas que se han dedicado prácticamente en cuerpo y alma durante gran parte de su vida a trabajar para poder vivir lo más cómodamente posible tanto él/ella como sus seres queridos. No obstante, en algunas ocasiones, es posible lanzarse a hacer un trabajo extra para completar una pensión, una decisión que puede salir cara. 

De eso bien sabe un jubilado italiano de 67 años, quien, después de trabajar un día en la vendimia para ganarse 80 euros, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS) llamó a su puerta imponiéndole la devolución de un año de pensión, valorado en 24.000 euros. 

El citado instituto consideró que el pensionista incumplió las normas que regían la 'Cuota 100' que estaba cobrando, un sistema de pensión anticipada ya extinta que exigía no realizar ningún trabajo remunerado mientras se está cobrando, sostiene el medio italiano Corriere di Bologna.

A los tribunales

Ante tal sanción, el jubilado no ha dudado en acudir a los tribunales para denunciar dicha sanción que, en palabras de su abogado, Manuel Carvello, es "injusta y contradice el principio de proporcionalidad", sostiene y añade que "esta norma habla genéricamente de incompatibilidad, no se fija con claridad cuál debería ser la sanción". 

La defensa propuso o bien restar los 80 euros cobrados de las 8 horas trabajadas en la vendimia o que la sanción se imponga pero solamente duramente un mes. No obstante, el tribunal falló a favor de la INPS, sentenciando que, de haberla anulado, sentaría precedente para futuros litigios posteriores. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 