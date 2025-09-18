Alertan de la llegada a Europa de una especie de los trópicos con una picadura tan dolorosa como las avispas

Un insecto procedente de los trópicos con una picadura tan dolorosa como la de los mosquitos (o incluso la de las avispas) ha llegado a Europa. Se trata de las ponerinas, un grupo especial de hormigas voladoras.

Estas hormigas cuentan con un aguijón apical en el extremo de su abdomen que es capaz de producir ronchas de considerable tamaño. Son insectos que viven en lugares con sombra o bajo las rocas y miden pocos milímetros.

Una de las especies que mayores picaduras causa a los humanos es la Hypoponera Eduardi. La misma es autóctona de Italia y, en concreto, se puede encontrar en las costas bañadas por el mar Tirreno y por el mar Adriático.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Balarm, el entomólogo Claudio Venturelli destaca que la picadura de la hormiga Hypoponera Eduardi es extremadamente dolorosa en comparación con otras del grupo de ponerinas. El entomólogo ha podido comprobar de primera mano hasta qué punto es molesta la picadura, ya que recientemente recibió una mientras trabajaba cerca de la costa de la región de Emilia-Romaña.

Los expertos advierten que nos encontramos en el momento del año en el que más aumenta el número de estas hormigas voladoras, ya que la humedad y las precipitaciones hacen incrementar la presencia de estos insectos.

En ese sentido, Claudio Venturelli subraya que estas hormigas "son muy peligrosas en esta época porque se esconden en las toallas de playa y, debido a su forma, la mayoría de la gente las ignora".

Las hormigas ponerinas suelen hacer uso de su aguijón para capturar a sus presas. Sin embargo, también pueden utilizarlo como arma de defensa si tienen un encuentro con un ser humano y se sienten amenazadas.

El dolor por una picadura de estos insectos puede llegar a durar una semana. Y algunas personas pueden llegar a sufrir fiebre o pinchazos en la zona en la que tuvo lugar la picadura.