Álvaro Fernández, farmacéutico, señala la picadura de insecto que más te va a hacer sufrir: "Nueve meses de inflamación garantizada"

El usuario en TikTok @framacéuticofernandez ha publicado un video en la red social donde explica cuál es el peor "bicho" que te puede picar, es decir, aquel cuya picadura puede hacerte "sufrir más". "Después de ver el vídeo anterior me habéis preguntado ¿cuál es el peor bicho que te puede picar, aquel cuya picadura te va a hacer sufrir más, te va a producir más dolor, más hinchazón?", comienza en la publicación.

Y es que, a pesar de lo que por lo general se suele pensar, no es ni la del mosquito, ni la picadura de una avispa la que más dañina puede resultar, ni siquiera la del propio escorpión, sino la de tula, tal y como explica el usuario en su video. "La peor picadura es la picadura de tula. Nueve meses de inflamación garantizada que además solo va a más y hasta que no pasan no baja. Y cuando baja la inflamación, es con dolor y ojo después la recuperación", afirma.

Además, para complicar aún más la situación, tal y como destaca el experto, cuando este animal te pica, te deja para siempre el "recuerdo de una larva". Afortunadamente, existe una solución que puede ayudarnos a protegernos de su veneno. "Recuérdalo, porque ya ves que no es nada nuevo", advierte el hombre en la publicación, que ya acumula más de 150.000 'me gusta' y cerca de 2.300 comentarios.