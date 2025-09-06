Avistan por primera vez en cinco décadas una rara especie de tiburón que se creía extinguida por la sobrepesca

El tiburón vela (Gogolia filewoodi), el cual se creía extinto desde hace cinco décadas debido a la sobrepesca, ha reaparecido en Papúa Nueva Guinea, donde se han documentado hasta seis individuos de esta especie en 2020 y 2022, gracias a capturas realizadas por pescadores de la zona.

Según afirman los investigadores detrás de este hallazgo, "las cinco hembras y un macho de G.filewoodi registrados en 2020 y 2022 cerca de la desembocadura del río Gogol son los primeros registros verificados de esta especie desde su descripción a partir de un solo espécimen en la década de 1970".

Uno de los ejemplares que se ha encontrado es "el primer macho registrado de G.filewoodi", según comentaron los científicos, que creen que su presencia es microendémica y se limita a una región de la Bahía Astrolabe de Papúa Nueva Guinea. El estudio ha sido realizado por Jack Sagumai y su equipo, quienes publicaron la investigación en la revista Journal of Fish Biology.

Cabe destacar que hasta el momento solo se conservaban dos ejemplares de estos tiburones en la Universidad de Papúa Nueva Guinea. Ahora, los investigadores trabajarán junto a otros especialistas de Florida y Australia para realizar análisis genéticos y conocer más datos sobre esta especie. "Estos esfuerzos ayudarán a crear una base genética para el monitoreo futuro y a orientar las estrategias de protección", sentenció finalmente uno de los investigadores.