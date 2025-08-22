Los científicos detectan algo extraño en los grandes tiburones blancos y por ahora lo declaran un misterio sin resolver

Una investigación publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences ha examinado el ADN de los tiburones blancos y los científicos han encontrado una contradicción que, a día de hoy, es inexplicable.

En el estudio se señala que en estos momentos hay 20.000 ejemplares de tiburones blancos en el mundo divididos en tres poblaciones que se encuentran diferenciadas genéticamente: la del océano Austral (alrededor de Australia y Sudáfrica), la del Atlántico Norte y la del Pacífico Norte.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS online, los investigadores han analizado tanto el genoma nuclear (heredado de ambos progenitores) como el ADN mitocondrial (heredado exclusivamente de la madre) de las tres mencionadas poblaciones de tiburones blancos.

Y la conclusión es que pese a que el ADN nuclear es prácticamente idéntico, el ADN mitocondrial cuenta con diferencias muy grandes, lo que ha dejado sin explicación a los científicos.

El principal autor del estudio, Gavin Naylor, del Museo de Historia Natural de Florida (EEUU), ha reconocido en relación a esas grandes variaciones en el ADN mitocondrial de los tiburones blancos que "la respuesta científica honesta es: no tenemos ni idea".