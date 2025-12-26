Paloma del Río representa a mucha gente al contar lo que le pasa cuando reconoce no beber alcohol 

La llegada de las fiestas navideñas viene acompañada de encuentros familiares, con amigos y con personas que se ven muy poco a lo largo del año. Volver a casa para desconectar de la rutina del día a día, recargar pilas y encarar el nuevo año de la mejor forma posible, ese es el objetivo para muchos estos días.

En esas comidas y cenas familiares se incrementa respecto a otros periodos del año el consumo de alcohol, desde el vermú o la cerveza previa al chupito o licor pasando por el vino y cava.

Por ello, las personas que no beben y que son abstemias tienen que dar continuamente explicaciones de que no consumen alcohol, a pesar de que les sigan insistiendo año tras año. La periodista y exnarradora de TVE Paloma del Río ha publicado un tuit en el que ha contado lo que le pasa cada vez que le ofrecen un vaso con una bebida alcohólica siendo ella abstemia.

"Tener siempre que explicar que no bebes alcohol, 'ni siquiera un poquito, mujer', es cansadísimo. Toda la vida así. Los abstemios necesitamos dosis de paciencia", ha escrito Del Río, que ha sido una voz única a la hora de contar los Juegos Olímpicos, así como deportes minoritarios como la gimnasia rítmica.

Más de uno se siente identificado con su mensaje

La publicación de Del Río rápidamente ha comenzado a hacerse viral en la red social de X, la siempre y popularmente conocida como Twitter, donde ya ha superado las 150.000 reproducciones.

Además, su mensaje también se ha hecho viral con más de 2.000 me gusta y centenares de comentarios. Muchos se han sentido completamente identificados con su testimonio y han decidido contar sus casos.

"Hace casi 15 años que soy abstemio, Paloma. Los que de verdad me quieren se alegran enormemente, pero lo más horroroso y homófobo que me tragué fue el 'te has amariconao'. Repugnante. Esos ya no están en mi vida", le ha replicado el periodista de Los 40 Principales Toni Aguilar.

"Yo ya tengo la estrategia de tirarme un par de dedos de vino, brindo, me mojo los labios y me ahorro discursos... Muy triste, que los que no tomamos alcohol seamos los que nos tenemos que justificar... Porque no nos 'integramos' a la fiesta normalizada del beber", le ha replicado otro usuario.