Deja caer cinco peces en el estanque y la transformación que ocurre durante cinco años deja a todos sin palabras

Hace casi cinco años, Johanna Kuki, residente en Ylivieska (ciudad finlandesa en la región de Ostrobotnia del Norte), soltó cinco percas en un estanque de aguas claras que excavó en la finca de sus padres. Hoy, esos peces se han acostumbrado tanto a su presencia que no solo aceptan comida directamente de su mano, sino que también se dejan tocar e incluso coger.

“Cuando me baño, nadan a mi lado y no siento ningún miedo”, contó Kuki por teléfono al medio finlandés MTV News.

Con el paso del tiempo, las percas no solo se han vuelto más sociables, sino que también se han multiplicado. Actualmente, hay numerosos bancos de crías nadando por el estanque. "Las más jóvenes se alejan rápidamente al notar movimiento, pero las adultas suelen acercarse si estás en el agua", explica.

Para entender este comportamiento, el medio MTV News contactó con Tapio Keskinen, investigador especializado del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia. “El aprendizaje en los peces es comparable al de otros animales. Asocian con rapidez a una persona cercana con la comida”, explica el experto.

Cuando introdujo los peces en el estanque, Kuki no pensó que pudiera requerirse autorización. "En aquel momento no se me ocurrió que quizá hiciera falta un permiso. Hoy en día ya no lo haría" reconoce Johanna Kuki.

Según el investigador especializado Keskinen, introducir especies en masas de agua donde no estaban presentes anteriormente suele requerir un permiso del Centro para el Desarrollo Económico, Transporte y Medio Ambiente o ELY (para contexto: en Finlandia son oficinas regionales que promueven el desarrollo regional, y hay un centro por cada una de las 15 regiones principales del país).

Sin embargo, el investigador aclara que en este caso no se trata de una infracción grave. “Dado que la perca es una especie común en prácticamente todos los cursos de agua de Finlandia, su introducción en este tipo de estanques no está prohibida”, afirma.

Basándose en la información disponible, Keskinen considera que los peces parecen estar en buen estado. “Está claro que allí prosperan sin problemas”, concluye. Para la vecina Johanna Kuki, ha sido fascinante observar cómo los animales se desarrollan en este entorno controlado. "Poder seguir su evolución ha sido muy curioso. Hemos visto con nuestros propios ojos lo rápido que crecen", añade.