Un perro faquir, un gato ninja, un teckel espía... las mejores anécdotas sucedidas en el veterinario 





Son los mejores compañeros en el día a día. Su inteligencia y expresividad son una sorpresa constante. Son protagonistas de alegres y desternillantes momentos y esa comicidad adquiere su máxima expresión entre las paredes de las clínicas veterinarias.

Porque no siempre ir al veterinario es sinónimo de dolor, nervios y sufrimiento para las mascotas y sus dueños. Dentro de las consultas se suceden divertidísimos momentos que los expertos en la salud de nuestros perros y gatos nunca olvidan.

Y si no, que se lo digan a los veterinarios de MiVet, la red de clínicas veterinarias repartidas por toda España comprometida con el cuidado integral de las mascotas, que en el Día Internacional del Veterinario han querido recordar algunas de las anécdotas más graciosas que han vivido con sus particulares pacientes y con sus entregados dueños.

Aquí algunas de ellas:

El perro faquir

Clínica veterinaria Del Sol MiVet

"Un perro acudió a la clínica porque su tutor decía que cada vez que se sentaba ladraba y brincaba de dolor. No sabían lo que tenía hasta que le hicieron una radiografía y vieron que se había tragado un cuchillo y lo tenía alojado en el estómago de tal forma que cada vez que se sentaba le pinchaba.

Afortunadamente, ese cuchillo se pudo extraer practicándole una endoscopia".

Un perro espera en la mesa que la veterinaria le atienda. Getty Images

Marido desparasitado

Hospital veterinario La Fortuna MiVet

"Con frecuencia hay personas que se equivocan con las pastillas que tienen que tomar. Lo que es menos habitual es equivocarse con las que tiene que tomar un animal... Pues sí, en el hospital ocurrió: una clienta compró la pastilla de desparasitación de su perro y llamó por la tarde porque le había dado esa pastilla a su marido en lugar del ibuprofeno.

No sabemos si se le fue el dolor de cabeza, pero sí que sabemos que no tiene parásitos".

El perro recogepelotas

Hospital veterinario Barcelona Sud MiVet

"Apareció en el hospital un cachorro de pastor alemán de 8 meses al que la tutora llevó a consulta por llevar una semana con vómitos después de cada comida. Como era un cachorro, la tutora comentaba que destrozaba todo lo que encontraba por su camino y se decidió hacerle una ecografía en busca de un cuerpo extraño. La sorpresa fue, que la imagen era compatible con multitud de cuerpos extraños que ocupaban todo el estómago.

Se le hicieron radiografías y se pudo ver gran cantidad de cuerpos extraños circulares y simétricos. Al enseñarle la placa, la tutora aseguró que ella no le daba nada a su cachorro porque lo destrozaba todo, pero que justo al lado de la casa había unas pistas de pádel.

Ahí se entendió lo que pasaba: eran pelotas de tenis. Por la gran cantidad que había, se decidió hacer una laparotomía y gastrostomía convencional en lugar de endoscopia. Se extrajeron un total de 24 mitades de pelotas de tenis, es decir, 12 pelotas que mordía, las partía y se las tragaba. El cachorro pasó a llamarse 'el perro recogepelotas'.

Un gato enfermo llega a la clínica veterinaria. SHAIHUDINOVA YULIYA

El gato ninja

Hospital veterinario La Fortuna MiVet

"Cuando se reciben gatos, normalmente están muy tranquilos dentro del trasportín. Pero una vez que los sacan se convierten en el gato ninja: se escapan, trepan por las paredes, se esconden en los altillos de los armarios o intentan morder. La respuesta del propietario siempre es la misma ante estos acontecimientos: 'Cogedlo vosotros que sois los expertos', momento que aprovecha el tutor para esconderse en un rincón".

El teckel espía

Hospital Veterinario Vetsicor MiVet

"Apareció una pareja en el hospital con un teckel porque se había comido unas bragas y, mientras la auxiliar le estaba haciendo la ficha, la mujer se fue a fumar, momento en el que marido aprovechó para hablar con el veterinario para suplicarle que no enseñara las bragas después de la operación ya que no eran de su mujer. Incluso el marido se ofreció a volver a casa a por otras que sí que fueran de su mujer".

Confusión de razas

Hospital veterinario Barcelona Sud MiVet

"Es normal equivocarse en distinguir si un animal es macho o hembra o en la edad de la mascota, pero una vez una clienta en la sala de espera tenía una chihuahua hembra y un mastín macho y un cliente muy serio le preguntó si eran madre e hijo".

Cálculos con forma de Pikachu

Hospital Veterinario Vetsicor MiVet

"El caso más gracioso e inverosímil ocurrió cuando el veterinario fue a explicarle a una tutora la cirugía que se le iba a realizar a su perra. La perrita tenía cálculos en la vejiga. En el centro tenemos unas maquetas de órganos para poder explicar mejor la anatomía de los animales y, al sacar la maqueta que simula una vejiga para explicarle en qué consistía la cistotomía y la extracción de los cálculos, ella le pidió algunos de los cálculos que le iban a extraer a la perra para su hijo.

El veterinario atónito aceptó dárselos e, intrigado por el motivo de la petición, le preguntó si su hijo estaba estudiando algo relacionado con medicina. Ella respondió que no, que su hijo tenía 8 años y que le encantaban esos dibujos.

Resulta que dentro de la vejiga había un pequeño muñeco de Pikachu, que el hijo de una compañera había depositado y que se olvidó de sacar. Después de un momento de risas tras explicar por qué estaba eso ahí dentro, todo quedó resuelto pero con una gran desilusión al ver que no le íbamos a sacar un cálculo con la forma de los dibujos favoritos de su hijo".