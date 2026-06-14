Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Adiós a la foto más famosa de Grecia: la playa de Navagio cierra hasta finales de octubre por la masificación, vecinos hartos de tráfico, falta de agua y alquileres disparados
Sociedad
Sociedad

Adiós a la foto más famosa de Grecia: la playa de Navagio cierra hasta finales de octubre por la masificación, vecinos hartos de tráfico, falta de agua y alquileres disparados

"La seguridad de los residentes y visitantes es la máxima prioridad", ha subrayado el ministro de Asuntos Marítimos y Política Insular de Grecia, Vasilis Kikilias.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
La playa Navagio, con el pecio Panagiotis en la arena (Grecia)
La playa de Navagio, con el pecio Panagiotis en la arena (Grecia)Artur Debat vía Getty Images

Medidas drásticas contra la masificación turística en Grecia. El Gobierno del país heleno ha decidido poner fin a una de las fotos más famosas para los turistas que visitan la isla de Zante: la del mundialmente famoso pecio Panagiotis que yace en la playa de Navagio desde la década de los 80.

La playa de Navagio va a permanecer cerrada al menos hasta el 31 de octubre de 2026. Los turistas tendrán prohibido tanto el acceso a la conocida playa griega como el baño en la bahía. Incluso las embarcaciones tendrán que mantenerse a una distancia mínima de 50 metros de la costa. Quienes incumplan las normas, se enfrentarán a cuantiosas sanciones económicas.

En declaraciones a la cadena de televisión griega Skai, el ministro de Asuntos Marítimos y Política Insular de Grecia, Vasilis Kikilias, ha justificado que "la seguridad de los residentes y visitantes es la máxima prioridad. La decisión se tomó teniendo en cuenta nuevos datos científicos, así como el elevado volumen de tráfico en la región durante la temporada turística".

Entre otros motivos, desde el Ejecutivo griego han señalado que el cierre hasta finales de octubre de la playa de Navagio tiene como objetivo proteger a los visitantes de posibles peligros derivados de desprendimientos de rocas, ya que la bahía está rodeada de acantilados de piedra caliza de unos 200 metros de altura.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, Grecia se encuentra desbordada por la gran afluencia de visitantes. De hecho, en el año 2025, el país batió un récord con casi 38 millones de turistas.

En los lugares de Grecia más masificados, como las islas de Santorini o Mykonos, los residentes llevan años quejándose de que la llegada descontrolada de turistas provoca problemas como falta de agua, caos de tráfico o aumento del precio de los alquileres.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de Hard News en El HuffPost. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Periodismo Económico por la misma universidad. Pasó por Capital Radio, La Información y la sección de Actualidad del Diario AS. En El HuffPost escribe sobre temas SEO de toda clase y temas económicos de información de servicio como Declaración de la Renta, prestaciones o pensiones.

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos