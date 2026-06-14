Adiós a la foto más famosa de Grecia: la playa de Navagio cierra hasta finales de octubre por la masificación, vecinos hartos de tráfico, falta de agua y alquileres disparados

Medidas drásticas contra la masificación turística en Grecia. El Gobierno del país heleno ha decidido poner fin a una de las fotos más famosas para los turistas que visitan la isla de Zante: la del mundialmente famoso pecio Panagiotis que yace en la playa de Navagio desde la década de los 80.

La playa de Navagio va a permanecer cerrada al menos hasta el 31 de octubre de 2026. Los turistas tendrán prohibido tanto el acceso a la conocida playa griega como el baño en la bahía. Incluso las embarcaciones tendrán que mantenerse a una distancia mínima de 50 metros de la costa. Quienes incumplan las normas, se enfrentarán a cuantiosas sanciones económicas.

En declaraciones a la cadena de televisión griega Skai, el ministro de Asuntos Marítimos y Política Insular de Grecia, Vasilis Kikilias, ha justificado que "la seguridad de los residentes y visitantes es la máxima prioridad. La decisión se tomó teniendo en cuenta nuevos datos científicos, así como el elevado volumen de tráfico en la región durante la temporada turística".

Entre otros motivos, desde el Ejecutivo griego han señalado que el cierre hasta finales de octubre de la playa de Navagio tiene como objetivo proteger a los visitantes de posibles peligros derivados de desprendimientos de rocas, ya que la bahía está rodeada de acantilados de piedra caliza de unos 200 metros de altura.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, Grecia se encuentra desbordada por la gran afluencia de visitantes. De hecho, en el año 2025, el país batió un récord con casi 38 millones de turistas.

En los lugares de Grecia más masificados, como las islas de Santorini o Mykonos, los residentes llevan años quejándose de que la llegada descontrolada de turistas provoca problemas como falta de agua, caos de tráfico o aumento del precio de los alquileres.