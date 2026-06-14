Putin abre la puerta a recibir a Zelenski en Moscú y pide que sea Ucrania quien dé el paso

Vladimir Putin estaría dispuesto a reunirse con Zelenski para un posible fin del conflicto.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comunicado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está dispuesto a recibir en Moscú al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para abordar una posible salida al conflicto que enfrenta a ambos países desde hace más de cuatro años, según publica Europa Press.

La oferta se produjo durante una conversación telefónica entre Putin y Trump que, según el Kremlin, se prolongó durante unos 55 minutos y abordó tanto la guerra en Ucrania como las relaciones bilaterales y la situación internacional.

Putin: "Si quiere reunirse conmigo, debe venir a Moscú"

Según explicó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, Putin trasladó a Trump que no se opone a una reunión directa con Zelenski, pero considera que debe ser el mandatario ucraniano quien tome la iniciativa.

"Si Volodimir Zelenski empieza a abrirse otra vez para una reunión con el presidente ruso, entonces debería ir a Moscú porque es él quien pide el encuentro", habría señalado el jefe del Kremlin.

La declaración supone uno de los mensajes más explícitos de Moscú sobre un posible encuentro cara a cara entre ambos líderes desde el inicio de la guerra.

Trump insiste en el fin de las hostilidades

Durante la conversación, Trump volvió a defender la necesidad de poner fin a las operaciones militares y se comprometió, según la versión rusa, a utilizar su influencia sobre los aliados europeos y sobre Kiev para favorecer una solución negociada.

De acuerdo con Ushakov, el mandatario estadounidense manifestó su intención de trasladar este mensaje a sus socios occidentales durante la próxima cumbre del G7.

Trump también habría mostrado preocupación por los recientes ataques ucranianos sobre territorio ruso, que Moscú considera un obstáculo adicional para avanzar hacia un acuerdo.

Rusia advierte de consecuencias en el campo de batalla

Putin aprovechó la conversación para advertir de que la situación militar podría deteriorarse aún más para Ucrania si continúan los ataques contra infraestructuras civiles rusas.

Según la versión difundida por el Kremlin, el presidente ruso afirmó que, si cesan esas acciones, "la situación de Ucrania en el campo de batalla cambiará drásticamente".

Se trata de una nueva muestra de la estrategia rusa de vincular cualquier avance diplomático a condiciones previas relacionadas con la evolución del conflicto sobre el terreno.

Otro de los elementos destacados por Moscú es la próxima visita a Rusia del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y de Jared Kushner, yerno de Trump. El Kremlin no ha detallado la agenda de ambos representantes, aunque su llegada se interpreta como una señal de que los contactos entre Washington y Moscú continúan abiertos pese a la falta de avances definitivos en el conflicto.