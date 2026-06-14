Alemania adelanta a Brasil y ya es la selección más goleadora de la historia de los Mundiales

Alemania celebra uno de sus siete goles ante Curaçao

Alemania ha encontrado una motivación extra en este arranque del Mundial 2026. Más allá de los tres puntos y de las buenas sensaciones dejadas en su estreno, la selección germana ya puede presumir de ser el equipo más goleador de la historia de los Mundiales.

La contundente victoria por 7-1 frente a Curaçao permitió a los alemanes alcanzar los 239 goles en fases finales mundialistas, una cifra que les sitúa por delante de Brasil, que hasta ahora lideraba esta clasificación histórica con 238 tantos.

El récord cayó apenas unas horas después de que la selección brasileña no pudiera pasar del empate 1-1 frente a Marruecos en su debut en el torneo.

Una goleada para la historia

Alemania no tuvo piedad de la debutante Curaçao y firmó una de las exhibiciones más contundentes de la primera jornada.

Felix Nmecha abrió el camino antes de que Nico Schlotterbeck ampliara la ventaja. Kai Havertz firmó un doblete, mientras que Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav completaron una goleada que no solo refuerza las aspiraciones alemanas en el torneo, sino que también les permite entrar en los libros de historia.

Las siete dianas fueron suficientes para romper una marca que parecía destinada a seguir perteneciendo a Brasil, la selección más laureada de todos los tiempos con cinco Copas del Mundo.

Dos gigantes separados por un gol

La rivalidad entre Alemania y Brasil trasciende los títulos.

Entre ambos equipos acumulan nueve campeonatos del mundo y algunas de las páginas más memorables de la historia del fútbol. Ahora también protagonizan una batalla estadística que refleja décadas de presencia constante en la élite.

Durante años, Brasil había liderado la clasificación histórica de goles anotados en los Mundiales gracias a generaciones legendarias encabezadas por Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho o Neymar.

Sin embargo, la regularidad alemana ha terminado inclinando la balanza.

Desde los tiempos de Gerd Müller, pasando por Rummenigge, Klinsmann, Völler, Bierhoff, Klose o Thomas Müller, Alemania ha mantenido una capacidad goleadora extraordinaria en prácticamente todas las generaciones.

El legado de Klose sigue creciendo

Una parte importante de este récord lleva la firma de Miroslav Klose.

El delantero alemán sigue siendo el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos, por delante de Ronaldo Nazário (15), y fue uno de los grandes responsables de que Alemania se acercara progresivamente a Brasil en esta clasificación.

La histórica goleada por 7-1 a la propia Brasil en las semifinales del Mundial de 2014 también contribuyó de manera decisiva a estrechar diferencias.

Ahora, doce años después de aquella noche inolvidable en Belo Horizonte, Alemania vuelve a superar a la Canarinha en otro apartado histórico.

Un récord que puede seguir creciendo

Lo más llamativo es que el registro alemán todavía tiene margen para ampliarse.

La selección dirigida por Julian Nagelsmann ha arrancado el torneo como una de las candidatas a llegar lejos y aún debe enfrentarse en la fase de grupos a Costa de Marfil y Ecuador.

Si mantiene el nivel mostrado ante Curaçao, la cifra de 239 goles podría quedarse pronto corta.

Por ahora, Alemania ya puede presumir de algo que parecía reservado para Brasil: ser la selección que más veces ha celebrado un gol en la historia de los Mundiales.