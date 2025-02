Una pareja a punto de perder su casa por una práctica prohibida por la Ley de Bienestar animal

Sharon Kimmance, de 54 años, y John Molloy, de 56, una pareja residente en el condado británico de Merseyside, con capital en Liverpool, deben salir de su casa en menos de una semana. Tendrán hasta el próximo 5 de marzo para ejecutar una orden judicial que pone fin a un largo enfrentamiento con la asociación Plus Dane (PD), propietaria de la vivienda, por la cría de perros dentro de la propiedad.

Según informa el diario británico Liverpool Echo, la disputa entre la pareja y la asociación ha escalado hasta los tribunales, donde a PD se le concedió una orden de deshaucio. En el requerimiento de Plus Dane, se señalan dos incumplimientos clave para solicitar la salida de la pareja de su casa: tener mascotas sin permiso escrito previo y la cría de animales en la vivienda, algo prohibido en el contrato de alquiler. Aunque la pareja dice haber ofrecido dejar de criar perros en su casa, PD asegura no tener constancia de tal propuesta.

Kimmance y Molloy aseguran que no se consideran criadores, a pesar de llevar 23 años dedicándose a la reproducción de chihuahuas. La legislación británica exige una licencia para quienes crían tres o más camadas de cachorros en un periodo de 12 meses, a menos que puedan demostrar que no los han vendido. La pareja insiste en que PD conocía la presencia de los perros y su actividad desde que se mudaron en 2022.

"No estamos pudiendo con esto, no dormimos, no podemos hacer nada. No tenemos la capacidad económica, mental ni física para mudarnos. Amamos nuestro hogar", confesó John. Sin embargo, un portavoz de la asociación ha indicadova más allá de la cría de animales y que las quejas por comportamiento antisocial que el problema va más allá de la cría de animales y que las quejas por comportamiento antisocial en la vivienda. "Hemos advertido a los inquilinos en múltiples ocasiones, tanto en este domicilio como en su residencia anterior", ha explicado.

El portavoz de la asociación también subraya que "el tribunal nos ha concedido la posesión de la vivienda debido a problemas persistentes y de larga data relacionados con el comportamiento antisocial y la cría continua de perros para su venta, lo que constituye una violación del contrato de alquiler. A pesar de una orden judicial previa para detener esta actividad, los problemas continuaron, por lo que no nos quedó más remedio que solicitar la posesión".

Ahora, Sharon y John tiene solo siete días para encontrar una solución antes de quedarse en la calle. El desalojo de la pareja está fijado para el 5 de marzo y temen no poder hacer frente a toda esta situación.