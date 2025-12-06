Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los creadores de la baliza V-16 desmienten el principal bulo y responden a si se han hecho ricos con ella
Sociedad
Sociedad

Los creadores de la baliza V-16 desmienten el principal bulo y responden a si se han hecho ricos con ella

No se imaginaron que, diez años después de su idea, todos los conductores de España estarían obligados a llevarla.

Elena Santos
Elena Santos
Baliza V-16 sobre un coche.
Baliza V-16 sobre un coche.Europa Press via Getty Images

Desde el 1 de enero de 2026 sólo habrá un dispositivo legal para señalizar un accidente o avería en la carretera: la nueva baliza V-16 conectada con la DGT, que sustituirá a los tradicionales triángulos.

"Cuando empezamos, la idea no era ser un producto obligatorio, ni mucho menos, sino hacer una baliza para personas con movilidad reducida, para las cuales no era viable poner los triángulos", han explicado sus creadores, los empresarios gallegos Jorge Torre y Jorge Costas, en una entrevista en Europa Press.

Fue en 2016 cuando la desarrollaron, sin ni imaginarse lo que sucedería después. En aquel momento, Torre, quien fue miembro de la Guardia Civil, se dio cuenta de que la mayoría de los conductores ponían mal los triángulos. "Si es capaz de colocarlo bien, con suerte no pasará un camión y lo tirará", afirma en la charla. Se salió del Cuerpo e intentó impulsar una luz que fuera como la de los coches camuflados. Costas, también exagente, se unió a él y juntos sacaron adelante el proyecto mediante Netun Solutions.

La DGT se fijó en su invento y ahí llegó la mejora de que tuviera conectividad. En la entrevista con Europa Press recalcan que el dispositivo manda la alerta a la DGT con el objetivo de ayudar a los conductores y que sólo lanza la señal si se enciende. Nada de que sirva para vigilar ni controlar a nadie, como dicen algunos bulos

"Sería imposible con una pila lanzar la ubicación en tiempo real todo el tiempo. Se gastaría en pocos minutos", han recalcado.

Recoge la agencia que "preguntados sobre la evolución de la compañía, entre bromas han asegurado que 'mucha gente se cree que son ricos' y, sin embargo, 'nada más lejos de la realidad". Los empresarios aclaran que tienen la marca Help Flash, pero que hay cerca de 250 fabricantes homologados distintos.

También dan dos detalles no muy conocidos sobre el dispositivo. Uno, que una vez encendida tarda unos 100 o 120 segundos en enviar ubicación; esto es así para no mandar avisos falsos de personas que simplemente la encienden para probarla. En su modelo, la luz comienza a emitirse con menos intensidad los primeros segundos para no afectar a los ojos en ese momento de activarla.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

El HuffPost para Bodegas Avelino Vegas