Los creadores de la baliza V-16 desmienten el principal bulo y responden a si se han hecho ricos con ella

Desde el 1 de enero de 2026 sólo habrá un dispositivo legal para señalizar un accidente o avería en la carretera: la nueva baliza V-16 conectada con la DGT, que sustituirá a los tradicionales triángulos.

"Cuando empezamos, la idea no era ser un producto obligatorio, ni mucho menos, sino hacer una baliza para personas con movilidad reducida, para las cuales no era viable poner los triángulos", han explicado sus creadores, los empresarios gallegos Jorge Torre y Jorge Costas, en una entrevista en Europa Press.

Fue en 2016 cuando la desarrollaron, sin ni imaginarse lo que sucedería después. En aquel momento, Torre, quien fue miembro de la Guardia Civil, se dio cuenta de que la mayoría de los conductores ponían mal los triángulos. "Si es capaz de colocarlo bien, con suerte no pasará un camión y lo tirará", afirma en la charla. Se salió del Cuerpo e intentó impulsar una luz que fuera como la de los coches camuflados. Costas, también exagente, se unió a él y juntos sacaron adelante el proyecto mediante Netun Solutions.

La DGT se fijó en su invento y ahí llegó la mejora de que tuviera conectividad. En la entrevista con Europa Press recalcan que el dispositivo manda la alerta a la DGT con el objetivo de ayudar a los conductores y que sólo lanza la señal si se enciende. Nada de que sirva para vigilar ni controlar a nadie, como dicen algunos bulos

"Sería imposible con una pila lanzar la ubicación en tiempo real todo el tiempo. Se gastaría en pocos minutos", han recalcado.

Recoge la agencia que "preguntados sobre la evolución de la compañía, entre bromas han asegurado que 'mucha gente se cree que son ricos' y, sin embargo, 'nada más lejos de la realidad". Los empresarios aclaran que tienen la marca Help Flash, pero que hay cerca de 250 fabricantes homologados distintos.

También dan dos detalles no muy conocidos sobre el dispositivo. Uno, que una vez encendida tarda unos 100 o 120 segundos en enviar ubicación; esto es así para no mandar avisos falsos de personas que simplemente la encienden para probarla. En su modelo, la luz comienza a emitirse con menos intensidad los primeros segundos para no afectar a los ojos en ese momento de activarla.