Vacaciones ¿con o sin? mascotas: cómo evitar la ansiedad del viaje, buscar un cuidador para el gato o elegir la mejor residencia

Un gato se sienta sobre la maleta listo para ir de vacaciones.

Llega uno de los mejores momentos del año: ¡las vacaciones! Playa, montaña, destinos exóticos, paraísos naturales... cualquier destino es bueno si se trata de desconectar de la rutina, aminorar la marcha y descansar.

¿Necesitan nuestras mascotas descansar también de nosotros o es mejor que nuestros animales se sumen a los días de calor, baños y largas noches? Pues bueno, las dos opciones están ahí y, elijamos lo que elijamos, debemos de tratar de que nuestros perros y gatos se sientan cómodos, seguros y tranquilos.

Consultamos a los veterinarios de MiVet, la red de clínicas veterinarias repartidas por toda España comprometida con el cuidado integral de las mascotas, sobre las dudas más frecuentes a las que nos enfrentamos a la hora de marcharnos de vacaciones, con o sin nuestros animales.

Viajar con perros

¿Siempre es mejor opción llevárselo de vacaciones al lugar donde vamos a descansar?

Depende de muchos factores, no siempre es la mejor opción. Si el perro es sociable vamos a poder disfrutar con él, si además no lleva mal el hecho de ir en coche o en otros medios de transporte es una ventaja añadida. Teniendo siempre en cuenta que deben de llevar la documentación obligatoria actualizada (vacuna de la rabia, microchip y pasaporte).

En contra, si tenemos un perro miedoso, agresivo o con problemas de salud no todos los destinos están adaptados para el perro, como viajes largos, viajes en medios de transporte como puede ser el avión, tren...o incluso por falta de documentación obligatoria. En este caso, dejarlo con alguien de su confianza, cuidados o una buena residencia canina puede ser la solución.

Si optamos por llevarle: ¿cómo podemos hacer para que el viaje en tren, avión o coche no les provoque ansiedad? ¿Es recomendable darles algún tipo de calmante?

Va a variar mucho dependiendo del medio de transporte y las normas de cada agencia, si va en cabina o en bodega, si es obligatorio el bozal, si va en trasportín como reglas generales, debería de hacer sus necesidades antes del viaje, no alimentarlos de forma copiosa, facilitarles un habitáculo cómodo y ayudarles con feromonas o tranquilizantes naturales supervisados por un veterinario.

¿Es recomendable que nos llevemos su cama o algún juguete al lugar donde vamos?

Teniendo en cuenta que la mayoría de los perros tienen como mayor estímulo y confianza la compañía de sus tutores y son felices acompañándolos al fin del mundo, si es necesario, también suelen agradecer el uso de su propia cama, su juguete favorito, un lugar amplio y confortable y un buen paseo antes de irse a dormir.

Un perro disfruta del viaje en un coche con su familia. www.natasha-lebedinskaya.com

Si tenemos que buscar un hotel de perros: ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elegirlo?

Si entendemos por hotel canino, dejarlo en una residencia canina mientras nosotros viajamos, debemos visitarlo con anterioridad para ver las instalaciones, valorando la comodidad (frío o calor), la higiene y el personal que va a cuidar de nuestro peludo.

¿Es mejor que llevemos nosotros la comida?

Siempre es mejor llevar su comida habitual, los cambios bruscos de dieta suelen provocar problemas digestivos.

Viajar con gatos

¿Cómo puedo reducir el estrés de mi gato si tengo que viajar con él?

Lo primero es preguntarse si realmente necesita viajar. Muchos gatos están mejor quedándose en casa con un buen cuidador que viajando a un lugar desconocido. Pero si tiene que viajar, hay que prepararlo lo mejor posible:

Antes del viaje, tu mascota debe estar familiarizada con el transportín: dejarlo abierto en casa, con una manta conocida, premios o comida dentro, para que no aparezca solo el día del “susto”. Durante el trayecto debe ir seguro, estable, bien ventilado y cubierto parcialmente con una manta para reducir estímulos visuales.

También puede ayudar usar feromonas en spray en el transportín, siempre aplicadas mínimo 30 minutos antes de meter al gato. Y nunca se debe abrir el transportín en el coche ni dejar al gato suelto. En viajes largos, por ejemplo, hay que controlar temperatura, hidratación y descansos, pero siempre evitando escapes.

Si el gato se estresa mucho, vomita, jadea, se orina, defeca o se bloquea, conviene hablar antes con el veterinario. En algunos casos puede ser necesario usar medicación ansiolítica o antiemética.

Gato en su transportín. Getty Images

Si no viajo con él: ¿cuántos días puede quedarse un gato solo en casa?

La respuesta más prudente es: ningún gato debería quedarse varios días completamente solo. Aunque algunos gatos parecen muy independientes, siguen necesitando supervisión, comida fresca, agua limpia, arenero en buen estado y, sobre todo, que alguien compruebe que están bien.

Un gato adulto, sano y estable puede quedarse solo durante unas horas o, de forma puntual, una noche corta si todo está muy bien preparado. Pero para unas vacaciones, aunque sean pocos días, lo recomendable es que alguien vaya a verlo como mínimo una o dos veces al día. En gatos mayores, gatitos, gatos enfermos, diabéticos, renales, medicados o muy dependientes, las visitas deben ser más frecuentes.

¿Qué necesita un gato si se queda solo de vacaciones?

Lo más importante es mantener su rutina. Debe tener agua abundante en varios puntos, comida suficiente y segura, areneros limpios, una temperatura ambiental adecuada y zonas donde esconderse, dormir, rascar y observar.

También conviene dejar instrucciones claras a la persona que lo cuide: cantidad de comida, horarios, medicación si la necesita, carácter del gato, escondites favoritos, teléfono del veterinario y qué signos deben preocupar: no comer, vómitos repetidos, diarrea, apatía, respiración anormal, maullidos inusuales, orina fuera del arenero o ausencia de orina.

No basta con poner un comedero automático y olvidarse. Los aparatos fallan, el agua se puede volcar, el gato puede enfermar y el arenero puede ensuciarse demasiado.

¿Puede un gato deprimirse o estresarse si sus dueños se van de vacaciones?

Sí. Los gatos son muy sensibles a los cambios de rutina, olores, horarios y presencia de sus personas de referencia. Algunos lo llevan bien, pero otros pueden mostrar estrés con conductas como esconderse más, comer menos, vocalizar, estar más irritables, orinar fuera del arenero, acicalarse en exceso o mostrarse más apáticos.

Además, en gatos predispuestos, el estrés puede favorecer problemas como cistitis idiopática felina, alteraciones digestivas o pérdida de apetito.

Por eso, lo ideal es que la persona cuidadora no solo ponga comida y limpie el arenero, sino que observe al gato y detecte cambios.

¿Qué es mejor: residencia felina, cuidador a domicilio o familiar/amigo?

Depende del gato, pero en muchos casos lo menos estresante es que el gato se quede en su propia casa y que acuda un cuidador responsable. El gato mantiene sus olores, su territorio, sus escondites y su rutina. Para muchos gatos, eso es mucho mejor que cambiarlo de entorno.

Un familiar o amigo puede ser buena opción si conoce al gato, es fiable y entiende que no se trata solo de “echar comida”. Debe comprobar que come, bebe, orina, defeca y se comporta con normalidad.

Una residencia felina puede ser adecuada si es una instalación específica para gatos, tranquila, limpia, con boxes separados y personal con experiencia. Esto puede ser buena opción para gatos que necesitan más vigilancia o cuando no hay nadie fiable que pueda ir a casa. Pero para gatos muy miedosos, territoriales o mayores, el cambio de entorno puede ser más estresante.

¿Conviene dejarle juguetes, rascadores o feromonas?

Sí, pero con sentido común. Conviene dejarle sus rascadores, mantas, juguetes habituales y zonas elevadas o escondites. Lo importante es que el gato tenga recursos conocidos, no llenar la casa de cosas nuevas justo antes de irnos.

Las feromonas sintéticas pueden ser útiles en algunos gatos para ayudar a mantener un ambiente más estable, especialmente si el gato es sensible a los cambios. Lo ideal es colocarlas unos días antes de la salida, no el mismo día deprisa y corriendo.