La Aemet confirma que ayer se superaron los 40ºC en 75 estaciones y que hoy volverá a ser un día extremadamente cálido: "El peligro es importante"

Malas noticias si ya estás cansado de las altas temperaturas. La ola de calor va a continuar durante las próximas horas, con jornadas que serán especialmente intensas y en las que tendrás que extremar las precauciones.

La Aemet ha confirmado que este domingo se superaron los 40ºC en 75 de sus estaciones meteorológicas. Las máximas estuvieron por encima de los 42ºC en algunos puntos del sur de la península.

Además, la madrugada del lunes ha sido muy cálida. "En unas 40 estaciones de la red de Aemet no se ha bajado de 25 °C", detalla el servicio meteorológico. Esto se denomina "noche tórrida", y se caracteriza porque suele dificultar el descanso.

Y el calor no termina aquí. En prácticamente todo el centro peninsular hay aviso naranja debido a las altas temperaturas. También se ha activado el aviso rojo en Bizkaia y Gipuzkoa interior por temperaturas que pueden alcanzar los 43ºC.

"El lunes va a ser un nuevo día extremadamente cálido, con más de 40 °C en el Cantábrico oriental, nordeste de la Península y valles del centro y mitad sur", advierte la Aemet, y añade que "el peligro es importante en buena parte del país".

El aviso rojo se extenderá el martes al sur. La campiña cordobesa y Sierra Morena podrían llegar a temperaturas de 44ºC. En la mayoría de territorios de la península se mantendrá activo el aviso amarillo o el naranja. Esta jornada puede ser la más complicada de la ola de calor, así que conviene tomar precauciones y seguir las actualizaciones de la Aemet.

El miércoles seguirá el aviso rojo en Bizkaia y Gipuzkoa, por temperaturas de alrededor de 42ºC. En el interior de la península, en Aragón y en el norte de Andalucía se registrarán temperaturas superiores a los 40ºC.

Las altas temperaturas podrían rebajarse al partir del jueves. La Aemet espera dar por finalizada la ola de calor para esta jornada.

Las previsiones estacionales de la Aemet ya advirtieron de un verano más cálido de lo habitual. De momento, se están cumpliendo. Aunque ello no quita que pueda haber algún episodio de temperaturas más suaves en las próximas semanas o meses.