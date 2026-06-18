Cuidar nuestra salud visual tiene un impacto directo en cómo trabajamos, aprendemos, nos relacionamos o descansamos

Los especialista llevan tiempo poniendo el foco en ello: la salud visual en España atraviesa un momento especialmente relevante. Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, donde nuestros ojos están más ocupados que nunca: pantallas, mensajes, imágenes en movimiento y cambios constantes de luz y enfoque forman parte de nuestro día a día. Pasamos muchas horas frente al móvil, el ordenador, la tablet o la televisión, y en la mayoría de los casos lo hacemos en interiores, con poca luz natural y sin los descansos visuales necesarios.

"Es un entorno visualmente muy exigente, con una sobrecarga constante de estímulos que hace que los ojos y el cerebro trabajen de forma casi continua", aseguran los expertos de ZEISS, empresa líder en óptica y optoelectrónica. El resultado es que, "incluso sin grandes problemas de graduación, muchas personas experimentan cansancio visual, dificultad para concentrarse, molestias oculares o fatiga mental al final del día. Y lo más relevante es que, a menudo, no relacionamos estos síntomas con la visión".

Ver bien, aseguran quienes saben "no es solo cuestión de nitidez, también de esfuerzo. Cuando la visión no es cómoda, el cuerpo y el cerebro trabajan más: fruncimos el ceño, nos cuesta concentrarnos y terminamos el día con más cansancio, dolor de cabeza o irritabilidad. Sin embargo, cuando la imagen es clara y fácil de procesar, ese esfuerzo disminuye y nos sentimos más relajados y mentalmente más frescos".

Pero al mismo tiempo, que aumentan las quejas de fatiga visual, ojo seco, dolor de cabeza o dificultad para concentrarse, incluso en personas jóvenes y con graduaciones leves, observamos una mayor concienciación social, "aunque todavía queda camino en educación y concienciación para entender la visión como una parte esencial del bienestar general". Cada vez más personas entienden que ver bien se traduce en bienestar y calidad de vida, que la salud visual tiene un impacto directo en cómo trabajamos, aprendemos, nos relacionamos o descansamos.

Cuidar nuestra salud visual

La sequedad de ojos y el dolor de cabeza son dos de los síntomas que alertan sobre la necesidad de cuidar nuestra salud visual. Andrey Popov

Y puesto que es el uso intensivo de pantallas, la multitarea constante y la exposición prolongada a distancias cortas, además del estrés y el cansancio, obligan a nuestro ojo a trabajar en un esfuerzo continuo, desde ZEISS nos ayudan a elaborar un decálogo con el que mantener la salud visual. "Son hábitos sencillos pero han de ser constantes":

Realizar revisiones visuales periódicas, incluso sin síntomas evidentes Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar a lo lejos durante 20 segundos Cuidar la postura y la distancia frente a pantallas Mantener una buena iluminación, evitando reflejos y deslumbramientos Reducir el uso ininterrumpido de dispositivos digitales Pasar más tiempo al aire libre siempre que sea posible Mantener una correcta hidratación ocular y parpadear conscientemente Dormir bien y cuidar el descanso general. También es fundamental una alimentación equilibrada y una buena hidratación. Adaptar la corrección visual a las necesidades reales de cada persona Protección en exteriores: usar gafas de sol de calidad para proteger frente a la radiación UV

Lo que tu óptica puede hacer por ti

"Las marcas tenemos un papel clave que va mucho más allá de ofrecer lentes", señalan desde ZEISS. "Creemos que nuestra responsabilidad es entender cómo viven y ven las personas hoy, y desarrollar soluciones que respondan a esa realidad".

No se trata solo de corregir la graduación, sino de mejorar cómo se siente la visión en el día a día. Cuando la visión es más cómoda, el esfuerzo disminuye y el bienestar general aumenta.

"ZEISS basa el diseño de sus lentes en investigación científica, estudios con usuarios y mediciones reales de comportamiento visual, por ejemplo, la tecnología aplicada a nuestras lentes ZEISS ClearMind se apoya en la neurociencia para que el cerebro procese la imagen con menos esfuerzo, mejorando el bienestar a lo largo del día", explica la marca líder en soluciones ópticas que anima, ante cualquier incomodidad, a consultar a un profesional de la visión.