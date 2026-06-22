Irán deja un mensaje en el vestuario tras empatar con Bélgica en el que hay dos hashtags: #168 y #minab

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá está siendo complejo para muchas personas porque uno de los países anfitriones —el que está presidido por Donald Trump— tiene importantes restricciones para personas de otros países.

Uno de esos países es Irán, selección que está dentro del grupo G junto a Egipto, Nueva Zelanda y Bélgica. El país persa, que este domingo empató a cero contra Bélgica, ha sido noticia en todo el mundo por el mensaje que dejaron en el vestuario.

"Mensaje especial del equipo nacional desde el vestuario a los iraníes y personas de todo el mundo. Mensaje del equipo nacional en la pizarra del vestuario", ha compartido una cuenta en redes.

En la pizarra hay varios mensajes como estos, que no han dejado de compartirse en redes.

Desde el antiguo Irán, de miles de años de antigüedad, hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu de Irán ha permanecido vivo y fuerte.

Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con caballerosidad y dejamos esta ciudad con orgullo.

Los Ángeles, les agradecemos su hospitalidad.

Y agradecemos a todos los iraníes que se mantuvieron firmes por Irán con todo su corazón, sus voces y su ser durante estos 180 minutos.

Deseamos paz, respeto y amistad entre todas las naciones del mundo.

Qué significa #168 y #minab

Pero, además del mensaje en cuestión, lo que ha llamado la atención son los dos hashtags o etiquetas escritos en rojo en este mensaje: #168 y #minab.

¿Qué significan? Ambas etiquetas se refieren a un trágico suceso de la guerra entre Estados Unidos e Irán: el ataque aéreo estadounidense del 28 de febrero contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, una ciudad del sur del país, que causó la muerte de 168 personas, la mayoría niños.

En redes sociales, los iraníes utilizan estos dos hashtags como símbolo de duelo y protesta y como forma de recordar a las víctimas civiles de ese bombardeo y mantener viva la memoria del suceso en la comunidad internacional.