Confirmado por Hacienda: el 1 de julio entra en vigor el nuevo arancel fijo de 3 euros para tus compras en Shein y Temu y así se declarará

Es oficial: a partir del próximo 1 de julio la Unión Europea introduce un arancel fijo de tres euros por cada categoría de producto que afectará a tus compras en línea de artículos situados fuera de la Unión Europea. Aunque grandes plataformas como Shein o Temu han encontrado la forma de esquivar este nuevo gravamen, lo cierto es que todavía quedan muchas dudas sobre quién y cómo se tendrá que pagar esta nueva tasa. La Agencia Tributaria tiene todas las respuestas.

Hacienda confirma en su propia página web que a partir del 1 de julio de 2026 estas compras, “además de pagar IVA, están sujetas al pago de derechos arancelarios”. “La Unión Europea tomó la decisión de eliminar la franquicia arancelaria (que evitaba el pago de derechos arancelarios) en estos envíos de bajo valor el pasado mes de diciembre de 2025”, recuerda la AEAT, “motivada por el flujo creciente de estos pequeños envíos y los riesgos de incumplimiento de normativa comunitaria destinada a garantizar la protección y seguridad de los consumidores”.

Grandes plataformas como Shein o Temu han basado su modelo de negocio en la exportación al por menor: en lugar de desarrollar y crear una red logística propia (o contratarla a un tercero) en sus mercados de destino, las tiendas asiáticas y las propias plataformas pueden vender a través de internet artículos ubicados en almacenes de China. Cada día salen miles de pedidos desde los aeropuertos chinos que después recogerán otras paqueteras de última milla para llevarlas a los domicilios de los compradores.

Hasta ahora ese tipo de pedidos (siempre y cuando no superaran el valor de 150 euros) estaban exentos de pagar aranceles en las aduanas porque disfrutaban de una exención conocida como exención de minimis. Ahora la UE ha retirado esa exención y desde julio de 2026 habrá que pagar tres euros “por categoría de producto”. Pero, ¿cómo afecta a los consumidores?

Cómo saber cuándo tendrás que pagar el arancel y a cuánto ascenderá

En ese sentido la Agencia Tributaria es muy clara. “Lo determinante para saber si hay que pagar arancel es el lugar desde donde se envían las mercancías una vez se ha hecho la compra”. Tanto Shein como Temu venden también artículos radicados en almacenes europeos que en consecuencia también estarían exentos de pagar arancel. Por otro lado, el fin de las exenciones de minimis no solo afecta al comercio electrónico chino: también a pedidos realizados a plataformas estadounidenses o británicas.

“Importante para consumidores: en el caso de empresas que no muestran derechos de aduana/aranceles en su página web, es muy importante consultar los "Términos y Condiciones" y/o el apartado "Sobre nosotros (About us)" para confirmar su dirección física y la ubicación desde donde se enviarán los productos”, destaca la AEAT.

Por otro lado no hay que llevarse equívocos con la idea de que es un arancel fijo de tres euros. En todo momento la AEAT (y las autoridades comunitarias) insisten en que es un arancel fijo que se aplica a cada "categoría de artículo". Es decir: si haces un pedido de un vestido y un juguete, se aplicarán seis euros (tres euros para la categoría de ropa y tres euros para la categoría de juguetes).

Ese arancel es fijo si haces varios pedidos de una misma categoría (dos o tres vestidos, se aplicará la misma tasa de tres euros en total).

La AEAT no reclamará el pago a los clientes

En este sentido, la Agencia Tributaria también advierte que lo “normal” será que las plataformas cobren estos nuevos derechos arancelarios a los clientes “en el momento de la compra”, igual que sobre el precio del producto se aplica el IVA.

“Si en las condiciones de compra se explica que el precio incluye el arancel, quiere decir que el vendedor o la plataforma habrá suscrito acuerdos comerciales con el despachante de la mercancía. Así, no se cobrará ningún concepto adicional por el transportista en concepto de arancel como condición para la entrega del paquete”, detalla el organismo.

Si no se especifica nada, “es posible que el transportista requiera al consumidor que le abone el arancel, junto con el IVA, como condición para la entrega del paquete, después de haber pagado el precio de compra”. Pero la AEAT “no se dirigirá al consumidor para reclamar el pago del arancel”. “Solo exigirá el pago del arancel al declarante designado por la plataforma o por el vendedor para presentar la declaración en aduana”.

“No se exigirá el pago al consumidor, si no es él quien realiza directamente las formalidades aduaneras en su propio nombre. Del mismo modo, no será responsable de resolver las controversias que pudieran surgir entre consumidor, transportista y vendedor con ocasión de este nuevo concepto arancelario”, insisten en la Agencia Tributaria.

Mucho ojo, además, con el tema de comprar ropa y devolverla porque no te quede. “Las nuevas reglas de la Comisión Europea impiden la devolución del arancel pagado, aunque el envío sea devuelto. Solo se permitirá la devolución del arancel si se justifica que la mercancía era defectuosa o incumplía los términos del contrato”.