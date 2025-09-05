Will Atherton, conductista canino, sobre la mejor raza de perros para entrenar: "Son devotos, cariñosos y amorosos que se llevan bien con todos"

No todas las razas de perro son iguales, existen algunas que son más tranquilas, mientras que hay otras que son más juguetonas. En este sentido, Will Atherton, conductista canino, cree que la mejor raza (la más fácil) para entrenar es el labrador. "Los labradores son los mejores perros del planeta", afirma a la publicación journaldesfemmes.

Y es que, estos animales son conocidos por su bondad, alegría e inteligencia. "Son criados para llevarse de maravilla con las personas y otros perros, son hiperinteligentes", destaca. "Se les ha enseñado a ser tranquilos, relajados y estables y a no mostrar ningún tipo de agresividad", agrega.

Además, no solo destacan por estas virtudes, sino también porque "tienen un deseo ardiente de complacer". "Son realmente el compañero ideal para la familia", señala. A pesar de ello, tal y como advierte, ninguna raza es perfecta y existe la posibilidad de que en caso de no estar bien estimulado se vuelva destructivo.

Por ejemplo, cuando el labrador es pequeño y pasa mucho tiempo solo, puede comenzar a ladrar sin parar. Por ello, es fundamental que tanto el dueño como el animal se sientan cómodos y sean compatibles. Junto con el Labrador retriever, también suelen aconsejarse razas como el Golden retriever o el Border Collie.