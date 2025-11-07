Ahórrate un dineral en obras con el truco rápido y sencillo para disimular una grieta en el techo

Encontrar una grieta en la pared o en el techo del salón no es una sorpresa agradable. Sin embargo, existen algunos trucos que pueden ayudarnos en este sentido y que además resultan bastante económicos, sin necesidad de recurrir a herramientas complejas ni de tener que ser un arquitecto.

Antes de nada, conviene recordar que existen diferentes tipos de grietas. Por una parte, están las microgrietas, aquellas que son tan finas como el grosor de un pelo. Este tipo de grietas suelen aparecer con el paso de los años o debido a variaciones en la humedad del interior de la vivienda.

En cambio, aquellas que son más anchas suelen aparecer por factores más serios y graves, como movimientos estructurales o un problema de humedad. Para determinar si la grieta que tenemos en nuestra casa es ancha o fina, tan solo hará falta una pequeña inspección con el dedo, a través de la cual mediremos el grosor de esta.

En los casos que las grietas sean profundas o gruesas, sí que se aconseja llamar a un experto para que arregle cuanto antes la rotura. Sin embargo, aquellas grietas más superficiales se pueden trabajar por nosotros mismos. Para poner solución a esta situación tan solo necesitaremos tres cosas: una masilla ligera, un cuchillo de sierra fina con el que aplicaremos la masa y una lija de grosor fino.

El método es sencillo: coge una cantidad pequeña de masilla y aplicalo con el cuchillo en pinceladas cortas, alisando los bordes conforme vayas avanzando. Para que se seque necesitarás un par de horas, después líjalo con una lija fina y pasa un paño ligeramente húmedo para asegurar la superficie antes de comenzar a pintar.

Una vez hechos estos pasos tan solo hará falta aplicar una capa de pintura del mismo color que la zona donde hemos actuado, ya sea la pared o el techo y... ¡Listo! Con este pequeño truco tendrás tus paredes como nuevas y libres de grietas. Eso sí, recuerda que cuando sean gruesas deberás pedir ayuda a un profesional, pues puede significar que tienes un problema grave en tu vivienda.