En Italia observan con atención la situación del precio del aceite de oliva en España: "La especulación ha empezado"

España es el mayor productor a nivel mundial de aceite de oliva. Ello hace que en otros países en los que el consumo de aceite de oliva es elevado, como Italia o Grecia, estén muy atentos al mercado del 'oro líquido' de nuestro país, ya que puede marcar tendencia en el precio.

En ese sentido, la revista italiana especializada en actualidad agrícola y alimentaria Teatro Naturale ha publicado un artículo en el que se asegura que en España ha comenzado "la especulación" en el precio del aceite de oliva.

"En España ya ha comenzado la especulación con la llegada de aceite tanto de Portugal como de Túnez, en este último caso principalmente aceite viejo", se destaca en el texto de la mencionada revista italiana.

"Desde el 7 de octubre, solo el aceite de oliva virgen extra ha perdido 15 céntimos, de los cuales casi 10 céntimos en la última semana, acercándose a los 4,1 euros/kg después de haber rozado los 4,3 euros/kg. Los 4,12 euros/kg para el virgen extra indicados por PoolRed el 17 de octubre representan el punto más bajo del último mes", precisan desde Teatro Naturale.

Además, en el artículo se subraya que no se trata de un movimiento aislado, ya que la cotización en España del aceite de oliva virgen también se encuentra en constante descenso desde el 6 de octubre.

Pese a que en estos momentos el número de almazaras abiertas es reducido y se pueden extraer pocas conclusiones acerca del precio del aceite de nueva producción, la revista italiana resalta que "lo que sí es seguro es que los grandes grupos ibéricos se están moviendo para replicar lo que ocurrió el año pasado, cuando las importaciones hicieron bajar los precios del aceite español, que en primavera no lograron recuperarse y solo volvieron a subir a partir del final del verano".