Estos son los supermercados más baratos de España, según la OCU

No es una sensación, la cesta de la compra no para de subir y así lo certifica el nuevo estudio de precios de supermercados de la OCU que constata que la cesta de la compra se ha encarecido en un 3% en el último año. Esa subida viene principalmente por el aumento del coste de los alimentos frescos, que asciende al 8%.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha visitado decenas de supermercados en 183 ciudades españolas, tanto grandes como medianas y pequeñas, constatando que los consumidores pueden ahorrarse hasta 1.132 euros al año en función del establecimiento en el que hagan la compra.

Después de analizar todos sus datos, la conclusión de la OCU es que Dani es la cadena de supermercados más barata para comprar la Cesta OCU, o lo que es lo mismo, una selección de una gama de 241 productos de marcas blancas y marcas líderes en el sector para testar los precios.

La cadena se alza con el índice 100, que la certifica como la más económica, pero la organización recuerda que, a pesar de ser una buena opción para hacer una compra económica, solo está presente en cuatro provincias andaluzas: Granada, Málaga, Jaén y Almería.

A nivel global, Alcampo es la cadena más barata en un mayor número de ciudades españolas: 42 de las 183 localidades analizadas. Por detrás de la cadena francesa se sitúa Consum, que es la opción más económica en 21 ciudades, mientras que Lidl y Supeco lo consiguen en otras 18.

Los siguientes supermercados de la lista son Family Cash y Aldi, que son las opciones más baratas en 17 y 16 ciudades, respectivamente. La OCU también destaca que Mercadona solo es la opción más económica en 14 localidades. Por el contrario, la cadena más cara según el estudio de precios de la organización vuelve a ser un año más Sánchez Romero.

Diferencias de más de 1.000 euros entre supermercados

La historia vuelve a repetirse con respecto al año pasado y la diferencia entre supermercados en una misma ciudad puede suponer 1.132 euros al año de ahorro. Esas diferencias son todavía más evidentes en algunas ciudades, como es el caso de Madrid.

En la capital la diferencia entre hacer la compra en el supermercado más caro de la ciudad y el más barato es de 4.270 euros anuales. En otras ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, León, Gijón y Vigo el ahorro al cabo del año puede suponer entre 1.900 y 2.000 euros.

Por el contrario, entre las localidades en las que menos se ahorra en función del supermercado se colocan Roquetas de Mar, con apenas 241,87 euros, seguida de Lepe, con 255,84, y Ciudad Real 262,01 euros.