Ni en la cesta ni en la nevera: este lugar es tu auténtico aliado para conservar los tomates sin dañarlos

Los tomates actuales, cultivados para resistir el transporte y la conservación, han perdido parte de la complejidad de sabor que caracterizaba a las variedades tradicionales.

A pesar de la creencia general, el tomate no es una verdura, sino una fruta con numerosos beneficios, y estamos en plena temporada. En verano, y sobre todo de junio a octubre, su sabor fresco se convierte en un imprescinble para tratar de hacer más llevaderas las altas temperaturas propias de estas fechas.

Sin embargo, a menudo cometemos un error que puede ser fatal. El medio Bigocar.fr ha señalado que en contra de lo que muchos hacen, ni la nevera ni el frutero son el lugar idóneo para mantener esta fruta a resguardo en los hogares. "De hecho, estos entornos pueden alterar su sabor y acelerar su deterioro", ha remarcado.

La forma más habitual de guardar los tomates en la mayoría de los hogares es gaurdarlos en la nevera, pero esta no es la mejor opción. El frío altera el proceso natural de maduración de los tomates, con lo que cambia su textura y disminuye su sabor. Además, pueden volverse blandos.

Mientras, mantenerlos fuera en un frutero puede hacer que estén demasiado expuestos al sol y el calor excesivo acelera la maduración. Esto también altera su maduración, haciendo que esta sea más rápida y reduciendo así su vida útil. Y no es lo único, estar junto a otras furtas productoras de etileno, como manzanas y plátanos, también acelera el envejecimiento de los tomates.

Frente a estos lugares, el medio francés recomienda optar por un lugar fresco y seco, pero sobre todo alejado de la luz del sol directa, por lo que una buena opción sería la despensa. Aunque es importante que haya buena ventilación para que no se acumule humedad que favorezca la aparición de moho.