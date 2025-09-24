Sanidad prohíbe y retira tres cremas por posibles riesgos para la salud

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado la retirada de tres cremas que se venden como cosméticos, pero que cuentan con principios activos con acción anestésica local. Por ello se trata de medicamentos, lo que ha llevado a la agencia a prohibirlas y a que sean retiradas del mercado.

Como ha informado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en un comunicado, el análisis del Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS ha encontrado lidocaína, prilocaína y tetracaína, principios activos con acción anestésica local. También ha aparecido ácido salicílico, un agente queratolítico, que en las concentraciones en las que está en estas cremas ofrece una acción farmacológica.

El problema es que Lemon, Proaegis y Dermasa, las tres cremas retiradas, no advertían en sus etiquetados de la existencia de estos componentes, lo que incrementa el riesgo de ocasionar daños graves a la salud.

Los anestésicos locales tienen riesgos

Como recuerda la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, los anestésicos locales pueden provocar reacciones dermatológicas como eritema, edema o prurito. Además, si la concentración es elevada en la circulación sistémica, esta agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad señala que puede haber riesgo de metahemoglobinemia, un trastorno en la hemoglobina que se acumula en la sangre y no puede transportar oxígeno a los tejidos.

El riesgo de uso de estas cremas depende del tiempo de exposición y el estado de la piel. Es por tanto mayor si se aplican sobre mucosas o piel dañada, como sucede con procedimientos de tatuajes o maquillaje permanente, como micropigmentación de labios.

El citado organismo ha tenido conocimiento del aumento en la promoción de cremas anestésicas ilegales destinadas a su uso en procedimientos estéticos como fotodepilación, así como en la preparación de la piel antes de realizar tatuajes. A ello se suma que se promocionan en redes sociales y webs fraudulentas, lo que aumenta el riesgo para los consumidores. Por todo ello, la AEMPS recomienda que no se usen este tipo de cremas.