A Bizarrap le gusta la gasolina: tras un año de silencio, el argentino tiene nueva sesión 

Bizarrap ha vuelto a pulsar el botón de la euforia global. Casi un año después de su último lanzamiento, el productor argentino ha anunciado la BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee, una colaboración que parecía imposible y que marca el reencuentro entre dos generaciones del reguetón.

El anuncio se produjo este martes a través de Instagram, donde Bizarrap compartió una imagen tomada desde su estudio y una lista de horarios de estreno por países. El estreno está previsto para este miércoles 5 de noviembre a la una de la madrugada en España, las nueve de la noche en Argentina, Chile y Brasil, las ocho en Puerto Rico y las seis en México. Aunque no hubo adelantos musicales ni pistas visuales, la publicación fue suficiente para confirmar lo que los seguidores sospechaban: el “Rey del Reguetón” regresaba.

El regreso de Daddy Yankee a un estudio de grabación representa un acontecimiento en sí mismo. Tras anunciar su retirada en 2023 con una gira de despedida en San Juan, el artista había asegurado que su álbum Legendaddy cerraba su etapa como figura central del género urbano. En una entrevista anterior, confesó que “una sesión con Bizarrap se llegó a hablar”, pero no se concretó por la carga de trabajo de aquel disco. Su presencia en esta nueva entrega no solo contradice su retiro, sino que reaviva el mito del artista que convirtió “Gasolina” en un fenómeno mundial.

Para Bizarrap, esta colaboración supone el final de su silencio creativo más largo. Su última sesión, la número 61 junto al argentino Luck Ra, se publicó en diciembre de 2024 y acumuló 50 millones de visualizaciones en una semana. Desde entonces, el productor había desaparecido de la conversación pública, un mutismo inusual en alguien acostumbrado a marcar el pulso de la música latina. La #0/66 llega, por tanto, como un punto de inflexión y una declaración de intenciones: el Biza ha vuelto, y lo hace acompañado de quien definió el reguetón moderno.

El entusiasmo se tradujo en una oleada de reacciones. El piloto Franco Colapinto, amigo del productor, escribió “Aaa volvió con todo averiguá bien, paaaa”, mientras el futbolista Enzo Fernández celebró el anuncio con un emoji de gafas de sol. L-Gante, uno de los primeros artistas que trabajó con Bizarrap, resumió el sentir general: “Atrevidooo, Bizaaaaaaaaa y bien ahí el Daddy tirando por donde es”.

El anuncio, sin embargo, ha reavivado también las teorías. En su publicación, Bizarrap etiquetó a la cuenta @averigua.bien, un perfil enigmático que ya había aparecido durante la promoción de la Session #61. Esa cuenta compartió recientemente una secuencia numérica —“62.63.64.65.42.66.θ.50º”— interpretada por los seguidores como una pista sobre la posible publicación de ocho sesiones antes de 2026. La modificación reciente del símbolo “0” por la letra griega “θ” ha reavivado las conjeturas, alimentando la idea de que la colaboración con Daddy Yankee podría ser solo la primera entrega de una serie planeada.

En paralelo, otras informaciones apuntan a que Bizarrap podría dar un paso más allá de sus sesiones de estudio. Según medios argentinos, el productor estaría en negociaciones avanzadas para actuar el próximo 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, durante el descanso del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Sería una presentación inédita en el estadio madridista, actualmente sin conciertos programados desde septiembre de 2024, y coincidiría con la llegada de la liga estadounidense a España dentro de su programa NFL International Games 2025.

La elección de Bizarrap no sería casual. Su popularidad entre el público latino, europeo y estadounidense lo convierte en un puente entre las tres culturas que confluirán ese día en el Bernabéu. Si la negociación prospera, el evento podría consolidarlo como un icono global, al nivel de artistas como Shakira o The Weeknd, capaces de convertir un show deportivo en un acontecimiento musical.

Mientras tanto, la atención sigue centrada en su esperada colaboración con Daddy Yankee. Detrás del ruido, la lógica narrativa es clara: Bizarrap ha construido su marca sobre el misterio, los códigos y las pausas calculadas. Su silencio no era ausencia, sino preparación. Y el regreso de Daddy Yankee, convertido en leyenda viva, le permite conectar con el origen del género que ahora él mismo redefine. Uno aporta la historia, el otro el presente. Ambos, juntos, sellan un capítulo que parece destinado a marcar un nuevo punto de partida en la música urbana.

La gasolina vuelve a correr por las venas del reguetón. Y esta vez, Bizarrap ha decidido encenderla con precisión de cirujano.