Florence, 41 años, quiere vender su casa pero los aviones se lo impiden: "Desde que salió a la venta hace seis meses, no hemos tenido ni una sola visita"

Comprar una casa para una familia suele representar un logro importante y un motivo de celebración. No todas las personas cuentan con la misma suerte, para Florence, una madre francesa de 41 años y sus dos hijos, esa decisión se ha convertido en un auténtico calvario.

En entrevista para el medio francés, Le Parisen, la mujer cuenta cómo dicha compra se ha transformado en un motivo de estrés en su vida, a tal punto de poner en venta la casa sin lograr concretar el negocio exitosamente.

En el 2022 Florence compra el inmueble ubicado Vinantes por 490.000 euros, La francesa tenía conocimiento de que su nuevo hogar estaba próximo al aeropuerto Charles de Gaulle, exactamente a 10 kilómetros, pero nunca se imaginó que esa situación se iba a volver insostenible.

“Nos dijeron que estábamos en la Zona C, es decir, una zona de tráfico moderado, pero ya no es nada moderado. Estamos expuestos a un avión cada 15 segundos, Desde las 4:45 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. De hecho, se oye a través del teléfono y las ventanas de triple acristalamiento. ”, asegura la Florence.

Una tarea sumamente compleja

En búsqueda de tranquilidad, la mujer desde hace seis meses ha puesto su casa en venta por 350.0000 euros, sin tener éxito hasta el momento. “El problema es su ubicación. Vivimos bajo una ruta de vuelo, y desde que salió a la venta hace seis meses, no hemos tenido ni una sola visita”, manifiesta la madre.

“¡Somos víctimas de abusos y somos nosotras las que tenemos que aceptar un descuento, hacer concesiones en el precio de nuestra casa, por la que contratamos una hipoteca a 25 años, pagando 1.450 euros al mes!, exclama la mujer.

Patrick Margarossian, dueña de una agencia inmobiliaria, explica que, que vender bajo una ruta aérea, supone una reducción de precio que puede alcanzar entre el 20 % y el 30 %, según las circunstancias.