Ni programación ni fontanería: le preguntan al 'padrino' de la IA qué deben estudiar los niños hoy en día y su respuesta es tajante: "Aprended a pensar"

Geoffrey Hinton, considerado el padre de la inteligencia artificial, tiene claro el camino que debemos seguir hacia el futuro. En una entrevista publicada en el perfil de YouTube de Gustavo Entrala, que posee más de 569.000 suscriptores, el científico ha hablado sobre los beneficios que supondrá la irrupción de la IA en sociedad, de cómo percibe el futuro de los seres humanos, pero también de sus posibles consecuencias.

"¿Qué deben hacer los niños ante las amenazas que supone la IA?", pregunta el creador de contenido en un vídeo que ha alcanzado los 517.000 Me Gusta. "Sí, ojalá lo supiera. Durante un tiempo dije que deberían ser fontaneros. Pero si todos fuesen fontaneros tendríamos demasiados fontaneros. Pero creo que pasará un tiempo antes de que la IA pueda realizar labores de fontanería", asegura el experto.

De este modo, Hinton agrega que "llegará, pero quizá no antes de 10 o 20 años, mientras que para otras cosas como la programación ya ha sustituido a la mayoría de los programadores junior".

"Mi mejor apuesta en este momento es conseguir una educación que te enseñe a pensar de forma independiente". Según él, "aprender habilidades concretas, no estoy convencido de que vaya a proporcionarte un empleo. Ser capaz de pensar de forma independiente es probablemente la mejor apuesta que tienes, pero no es una garantía".

Claramente sorprendido, el entrevistador vuelve a lanzar una pregunta interesante: "¿Y qué hará la humanidad si no podemos trabajar o si tenemos trabajo?". Hinton lo tiene claro. "Ver Netflix". "No he tenido tiempo de ver mucho Netflix. Todavía hay mucho que no he visto, pero ahora estoy disfrutando viendo Netflix", bromea.

"No, podemos hacer todo tipo de cosas creativas. Nos gusta pintar, hacer esculturas. Nos gusta jugar. Si tenemos más tiempo para hacer esas cosas, eso estaría bien", confesa. "El verdadero problema es, para muchas personas, su sentido de la autoestima proviene de su trabajo", reconoce. "Lo que necesitamos son actividades sociales, porque las personas somos animales sociales y sin actividades sociales no les va bien".

De este modo, el reciente premio Nobel de Física consolida las predicciones más radicales de Elon Musk y Bill Gates sobre el futuro del empleo. "La pobreza será erradicada y el trabajo, opcional", aseguro durante un evento reciente el propietario de X (antes Twitter).