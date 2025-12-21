Un hombre invierte 10 millones de euros en una empresa a punto de quebrar y todo cambia: "Nunca imaginé que ganaría dinero con esto"

Esto sí que es tentar a la suerte. Ari Lahti compró un club de futbol finlandés, KuPS Oy, cuando estaba a punto de quebrar, y ahora juega en la liga. Pero tal y como él cuenta en una entrevista con el medio de comunicación finlandés Iltalehti, el éxito no ha sido gratis, tuvo que invertir "más de diez millones de euros" en el club deportivo.

"No he recibido ningún dividendo, pero he conseguido mucho contenido en mi vida. He podido experimentar cosas que no podría haber vivido en ningún otro lugar", relata en su conversación el protagonista. "Nunca imaginé que sacaría dinero de esto", agrega.

El camino para convertirse en presidente de la Federación de futbol comienza "naturalmente" desde la infancia. "Mi padre era luchador a nivel de Campeón Finlandés, y me enseñó a seguir deportes. Me interesó el fútbol desde muy pequeño", cuenta.

No obstante, el fútbol paso a un segundo plano cuando comenzó sus estudios universitarios. "Volví al fútbol en 1995 cuando mi buen amigo Olli Rehn era presidente de Veikkausliiga [otro club de fútbol de ese país]. Me pidió que mirara las cifras financieras de los clubes", explica. "Olli se marchó entonces a Bruselas, y en 1997 el club me eligió como nuevo presidente".

Cuando se fundó KuPS Oy en 1998, Lahti ya era el mayor accionista individual, con una participación de poco menos de un tercio, con tan solo 35 años. No obstante, todo cambió en 2006 cuando se declaró en bancarrota. Fue en ese momento, cuando decidió darle una oportunidad al equipo de su infancia. Ahora, casi 20 años más tarde, puede celebrar que todo salió bien. "¿Mereció la pena? La respuesta fue sí".

El jueves, su club jugó contra un equipo de la Premier League. "Era una especie de corona para este año. He dicho a mis seres queridos que quizá 2025 sea la cima de mi carrera futbolística. Es bastante difícil imaginar qué podría ser mejor para KuPS que esa noche".