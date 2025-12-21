Una investigadora apunta que la paz no es el motivo de Rusia para negociar el fin de la guerra: "Se debería ejercer una presión internacional mucho más fuerte"

En plenas negociaciones de paz por la guerra en Ucrania y un conflicto que parece eternizarse, surgen más voces y análisis sobre el posible final y, sobre todo, las pretensiones y planes de Rusia. Una de ellas es la de Tyyne Karjalainen, investigadora del Instituto Finlandés de Política Exterior, que no cree que poner fin a la guerra sea del interés de Rusia.

Mientras Estados Unidos y Rusia mantienen este fin de semana una reunión en Miami para hablar del fin de la guerra, la realidad a pie de campo es que el ejército ruso lanzó 97 drones, las fuerzas de Kiev derribaron 75 aparatos no tripulados durante la noche del sábado.

Tyyne Karjalainen advierte que Rusia no busca la paz. "No hay motivos para pensar que Rusia utilizaría estas negociaciones para poner fin a la guerra", afirmó Karjalainen durante una visita al estudio del diario finlandés Ilta-Sanomat en Ucrania.

Según la experta, Moscú concibe cualquier proceso negociador como una herramienta para reforzar su posición de poder, no como un camino real hacia el alto el fuego.

Negociar para ganar influencia, no para acabar la guerra

Karjalainen sostiene que, incluso si Rusia hiciera concesiones, no estarían motivadas por el deseo de paz, sino por objetivos estratégicos más amplios, entre ellos, mejorar sus relaciones bilaterales con Estados Unidos o reposicionarse internacionalmente tras años de sanciones.

"Se debería ejercer una presión internacional mucho más fuerte sobre Rusia para lograr que ponga fin a la guerra mediante negociaciones", insiste la investigadora. En su análisis, Occidente no ha sido suficientemente firme, ni en el plano económico ni en el militar, para obligar a Moscú a cambiar de rumbo.

El error europeo tras Crimea

Uno de los puntos más críticos del análisis de la investigadora se centra en la respuesta europea tras la anexión del Crimea en 2014. "Europa no reforzó la disuasión, ni la defensa, ni reaccionó con suficiente firmeza", señala. Al contrario, incrementó el comercio con Rusia, bajo la idea de que la interdependencia económica evitaría una guerra mayor.

"Como investigadora de Europa, esto me resulta realmente impactante. Siempre hemos sabido que así es como opera Rusia y, aun así, lo ignoramos", afirma.

Sanciones, apoyo militar y una estrategia clara

Para Karjalainen, la receta pasa por sanciones económicas más duras y un apoyo militar mucho más firme a Ucrania. Eso demostraría que Rusia no puede alcanzar sus objetivos por la vía militar. "Pero eso no se ha hecho. Ucrania podría haber recibido un apoyo mucho más contundente", lamenta.

El objetivo de Moscú, añade, va más allá del control de Ucrania. Rusia pretende reconfigurar los acuerdos de seguridad europeos, creando una esfera de influencia en la que la OTAN y la Unión Europea no puedan expandirse.

"Incluso un proceso de paz podría tardar décadas"

La investigadora insiste y advierte de que no hay atajos. Europa debe prepararse tanto para la continuidad de las operaciones militares en Ucrania como para la influencia híbrida rusa en todo el continente. "Incluso un proceso de paz podría tardar décadas", explica.

Sin embargo, Karjalainen evita personalizar el fracaso. "No hay razón para criticar a Trump por no lograr la paz en un día o una semana", concluye. El problema, subraya, no es la falta de conversaciones, sino la ausencia de una estrategia occidental firme y coherente frente a Rusia.