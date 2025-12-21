Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Le dicen a Óscar Puente si percibe fuego amigo en el PSOE y no tarda ni tres frases en dejarle este recado a Page
"Hay gente que se apunta a un bombardeo".

Fotomontaje de Óscar Puente y Emiliano García-Page.
Fotomontaje de Óscar Puente y Emiliano García-Page.Getty Images

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, se ha caracterizado siempre por hablar con bastante claridad de cualquier tema de actualidad, aunque sea sobre el PSOE.

En una entrevista en El Periódico, ha sido preguntado sobre si él percibe "fuego amigo dentro del PSOE" o algún tipo de movimiento que esté planeando un futuro sin Pedro Sánchez en el partido.

"Claro que hay fuego amigo. Hay gente que se apunta a un bombardeo", ha señalado en las dos primeras frases, justo antes de sacar el as de la manga: al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Vemos a uno en una tertulia todos los martes echando una manita, vemos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Page, que es un opinador y a mí me da una rabia tremenda, porque yo soy un jugador de equipo", ha criticado.

Óscar Puente ha destacado que la gente interesante en política "es la que juega en equipo". "El que va a su bola es nocivo para una organización", ha expuesto, meses después de la gresca que mantuvo con Page en el Comité Federal del PSOE de julio.

Sobre la posibilidad de gobernar sin presupuestos, ha defendido que él es partidario de "separar el ruido de las nueces". "Hay mucho ruido, pero las nueces están donde están: un país creciendo al 3%, con el último año de ejecución de los fondos europeos en 2026 y unos presupuestos de 2023 prorrogados pero modificados mediante ampliaciones de crédito", ha añadido.

"Solo en transporte público hablamos de más de 2.000 millones que no estaban en el presupuesto original. El Gobierno está bien pertrechado para seguir gobernando", ha justificado, antes de destacar que el Ejecutivo "aprueba cada martes decenas de medidas con impacto real". "Llevamos aprobadas 52 leyes en lo que va de legislatura", ha apuntado.

