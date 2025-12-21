Se topan con un submarino desaparecido hace 83 años frente a las costas de España gracias a las pistas del capitán

83 años en aparecer. El submarino francés Le Tonnant, que desapareció en 1942 cerca de las costas de Cádiz, fue avistado el pasado 11 de noviembre de 2025. Tal y como recoge el medio de comunicación TF1, el avión se hundió tras un ataque sorpresa de fuerzas estadounidenses frente a la costa de Casablanca (Marruecos), donde había sido sometido a una revisión, "es decir, un reacondicionamiento de su casco".

Ha sido la periodista Solenn Riou la encargada de desentrañar los detalles de este suceso. En sus declaraciones al diario francés, asegura que fue camino de su regreso cuando fue atacado por Estados Unidos. Este ataque inesperado provocó su hundimiento al verse incapaz de navegar por los daños registrados. Su rastro se perdió durante más de ocho décadas.

Según la información recabada, entre los miembros de equipo descubridor se encuentra Erwan L'Her, profesor y jefe de la unidad de cuidados intensivos de un importante hospital al norte de Francia. Él llevaba años siguiendo el rastro del submarino hundido. De hecho, viajó a la base naval de Tonnant para recuperar el cuaderno de bitácora del capitán.

Precisamente, fue este último elemento el que permitió encontrar la huella del submarino basándose en el punto teórico de hundimiento. Las imágenes proporcionadas por el sondador utilizado por los buceadores confirmaron la presencia de los restos.

Submarino nuclear en aguas del Estrecho

Las aguas del Estrecho de Gibraltar son un importante enclave para el transporte marítimo internacional. Hace justo un año, un submarino nuclear de la Marina británica estuvo aparcado más de una semana frente a las costas gaditanas, por, según indicaron expertos militares al diario Europa Sur, sufrir algunas averías. Tal y como explica el mencionado medio de comunicación, también hubo otras señales de que el submarino ha tenido que ser reparado, como el constante movimiento de personal y material que rodeó al sumergible a lo largo de esos días (incluso en horario nocturno).