Tic tac para el sorteo de la Lotería de Navidad: hasta cuándo puedes comprar y otras dudas de última hora

No queda nada para el Sorteo de la Lotería de Navidad.

Qué nervios. No queda nada. Con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comienzan de verdad las fiestas. Todos revisando qué décimos compraron o compartieron, pero aún habrá rezagados de última hora que quiere probar suerte, y aquellos que tienen otras dudas de última hora. Pues vamos a despejarlas todas para que cuando empiecen a salir bolas de los bombos seamos expertos en el sorteo.

Lo primero que querrás saber es si puedes comprar aún Lotería de Navidad y hasta cuándo exactamente, por si te da esa intuición de última hora. Recuerda que los décimos pueden comprarse en cualquier administración de lotería y también online en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Tienes hasta las 22:00 horas del día 21, pero ojo, porque algunas administraciones cierran a entre las 20:30 y las 21:00 horas.

Y recuerda que en la web oficial no están disponibles todos los números; depende del stock asignado a la venta online y es necesario tener cuenta registrada.

Cuándo y dónde se celebra el sorteo

El sorteo tendrá lugar este lunes 22 de diciembre, siguiendo la tradición, en el Teatro Real de Madrid. El inicio está previsto a las 9:00 horas (peninsular) y la duración suele rondar las cuatro horas, aunque puede variar. Los premios los cantarán los niños de San Ildefonso y no existe un orden prefijado para la salida de los grandes premios.

Cuánto dinero reparte la Lotería de Navidad 2025

Este año se reparten 3.960 millones de euros en billetes (198 series de 100.000 números, 198 millones de décimos de 20 euros). El porcentaje destinado a premios es del 70 % de la emisión, es decir, esos 3.960 millones de euros que se reparten.

Recuerda los premios principales por serie (y por décimo).

Gordo : 4.000.000 euros por serie ( 400.000 euros por décimo ).

: 4.000.000 euros por serie ( ). Segundo premio : 1.250.000 euros por serie ( 125.000 euros por décimo ).

: 1.250.000 euros por serie ( ). Tercer premio : 500.000 euros por serie ( 50.000 euros por décimo ).

: 500.000 euros por serie ( ). Dos cuartos premios : 200.000 euros por serie ( 20.000 euros por décimo ).

: 200.000 euros por serie ( ). Ocho quintos premios: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

Cómo y cuándo se cobran los premios

Para cobrar un premio compartido de la Lotería de Navidad 2025 (o cualquier lotería estatal), todos los cotitulares deben identificarse y firmar un documento de reparto de premios ante la entidad colaboradora, ya que SELAE exige acreditar la titularidad y el acuerdo de reparto, exigiendo el DNI, NIE o pasaporte original de todos los cotitulares y el billete original premiado, firmado en el reverso por todos los titulares (nombre completo y DNI de cada uno).

Para cobrar el premio, tienes de plazo tres meses desde el día siguiente al sorteo: hasta 2.000 euros se cobran en administraciones de lotería y si tienes la suerte de ganar más de 2.000 euros, tienes que ir a BBVA y CaixaBank, las dos únicas autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Recuerda firmar el décimo por detrás, guárdalo en lugar seguro y documenta por escrito los décimos compartidos (foto, mensaje o acuerdo).

Claves finales antes del 22 de diciembre

Comprueba bien los décimos y guarda justificantes si compartes participaciones.

si compartes participaciones. Recuerda la retención automática en premios superiores a 40.000 euros .

. Si compras a última hora, verifica horarios y disponibilidad.

Con estos datos claros, solo queda esperar a que los bombos empiecen a girar en el Teatro Real y confiar en la suerte.