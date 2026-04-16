Aitana se pronuncia tras los rumores de crisis con Plex: "Tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras"

La relación entre Aitana y Plex ha estado estrechamente ligada a lo que publicaban los medios, los rumores y las teorías que los relacionaban. Hasta que ambos se pronunciaron públicamente coincidiendo con el cumpleaños de la cantante de Superestrella, los medios y las redes ya se habían llenado de suposiciones.

Por lo que no es de extrañar que cada pequeño gesto se analice con lupa y, como ha sucedido esta semana, se llegue a hablar de rumores de crisis. Concretamente, en El tiempo justo, el programa de Joaquín Prat en Telecinco, varios colaboradores afirmaron que el youtuber y la artista estaban "al borde de la ruptura".

"No estamos hablando de una ruptura definitiva, sino de una crisis" señalaron entonces y apuntaron a una "importante discusión" en la que supuestamente Aitana pedía mayor atención a su pareja. "Él está muy enfocado en su trabajo, en sus viajes y en las múltiples actividades que hace. Aitana echa de menos pasar tiempo con él y eso es motivo de una discusión", detallaron.

Ante estas publicaciones, la catalana se ha pronunciado en su perfil de X. "No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias, pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor", ha zanjado este jueves dejando claro que su relación no sufre ningún bache.

No es la primera vez que la cantante se pronuncia en contra de los rumores y teorías que circulan sobre ella en redes sociales. "Mi relación con las redes sociales ya sabéis que nunca ha sido la mejor", señaló hace unos meses cuando anunció que igual se borraba las redes sociales o trataba de "tomárselo ahora de otra forma".

Entonces, anunció que igual trataba de reducir su nivel de actividad en redes como "postear cosas que valgan la pena cuando lleve un tiempo sacando fotos", ya que prefería no "fotos 'por poner fotos" o verse influenciada por "una presión que me meto yo sin querer". "Quiero ser real con vosotros al 100%", añadió y anunció que "no creo que vaya a ser la típica persona que postee mucho de ahora en adelante".