El historiador Ian Gibson explica cuál es la condición que permitiría la "reconciliación" entre españoles 

El historiador hispanista Ian Gibson ha estado recientemente en la Cadena SER para hablar de su última obra sobre uno de los escritores españoles más importantes de la historia, Federico García Lorca.

"He dedicado casi 60 años a Lorca y todavía no he llegado al fondo del pozo, a entrañar todos los misterios de este genio", confiesa en el programa La hora extra, de la Cadena SER.

“He dedicado casi 60 años a Lorca y todavía no he llegado al fondo del pozo, a entrañar todos los misterios de este genio”, confiesa en una entrevista en la SER. Su interés comenzó a los 18 años, cuando descubrió el Romancero gitano y quedó "hipnotizado".

Fue un momento clave en su vida, porque a partir de entonces desarrolla lo que él mismo define como una "lorcamanía" que ha tenido también un coste personal: "Ha supuesto un desgaste tremendo para la familia, he sido un egoísta".

"115.000 fusilados siguen en cunetas como perros"

Enlazando con esto, el historiador irlandés explica que la desaparición de Lorca no fue un caso aislado, pues representa lo que él cree es una herida colectiva que aún está abierta. "No es solo Lorca: hablamos de 115.000 fusilados por el franquismo que siguen en cunetas como perros", sostiene.

España, argumenta Gibson, es "el segundo país con más fosas comunes después de Camboya". Así lo denuncia en su libro este hispanista, que califica de "vergonzoso" que en una democracia avanzada no se haya resuelto esta cuestión.

El historiador ha aprovechado que "no podemos dejar allí a todas esas personas". Frente al argumento de que hay que "no reabrir heridas", Gibson asegura que aún "no se han cerrado".

Respecto a la muerte de Lorca, el hispanista irlandés cree que sería importante que la familia del poeta "declarasen, ante notario, que ellos no han movido el cuerpo". El hispanista, no obstante, denuncia errores, silencios y decisiones incomprensibles en las investigaciones.