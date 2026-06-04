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El historiador Ian Gibson explica cuál es la condición que permitiría la "reconciliación" entre españoles
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El historiador Ian Gibson explica cuál es la condición que permitiría la "reconciliación" entre españoles 

"No podemos dejar allí a todas aquellas personas".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - MAY 29: Hispanist Ian Gibson at one of the booths of the 2022 Book Fair, in El Retiro Park, on 29 May, 2022 in Madrid, Spain. The Madrid Book Fair 2022 will be 'the largest of the 21st Century' with 378 booths with more than 400 exhibitors. This year, paper guides will be dispensed with, although there will be four screens and staff to guide visitors. The 81st edition of this literary event will run from Friday, May 27 to Sunday, June 12. In this edition, the Book Fair, in line with the European Year of Youth, has prepared a special program designed for young people and today, Sunday, will devote part of its program to this audience. (Photo By Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images)
El historiador hispanista Ian Gibson, durante una firma de libros en Madrid.Europa Press via Getty Images

El historiador hispanista Ian Gibson ha estado recientemente en la Cadena SER para hablar de su última obra sobre uno de los escritores españoles más importantes de la historia, Federico García Lorca

"He dedicado casi 60 años a Lorca y todavía no he llegado al fondo del pozo, a entrañar todos los misterios de este genio", confiesa en el programa La hora extra, de la Cadena SER. 

“He dedicado casi 60 años a Lorca y todavía no he llegado al fondo del pozo, a entrañar todos los misterios de este genio”, confiesa en una entrevista en la SER. Su interés comenzó a los 18 años, cuando descubrió el Romancero gitano y quedó "hipnotizado". 

Fue un momento clave en su vida, porque a partir de entonces desarrolla lo que él mismo define como una "lorcamanía" que ha tenido también un coste personal: "Ha supuesto un desgaste tremendo para la familia, he sido un egoísta".

"115.000 fusilados siguen en cunetas como perros"

Enlazando con esto, el historiador irlandés explica que la desaparición de Lorca no fue un caso aislado, pues representa lo que él cree es una herida colectiva que aún está abierta. "No es solo Lorca: hablamos de 115.000 fusilados por el franquismo que siguen en cunetas como perros", sostiene. 

España, argumenta Gibson, es "el segundo país con más fosas comunes después de Camboya". Así lo denuncia en su libro este hispanista, que califica de "vergonzoso" que en una democracia avanzada no se haya resuelto esta cuestión.

El historiador ha aprovechado que "no podemos dejar allí a todas esas personas". Frente al argumento de que hay que "no reabrir heridas", Gibson asegura que aún "no se han cerrado".

Respecto a la muerte de Lorca, el hispanista irlandés cree que sería importante que la familia del poeta "declarasen, ante notario, que ellos no han movido el cuerpo". El hispanista, no obstante, denuncia errores, silencios y decisiones incomprensibles en las investigaciones.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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