Muere la artista Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', a los 56 años

Marjane Satrapi, la artista franco-iraní y autora de la novela gráfica Persépolis y de la película de animación homónima estrenada en 2007, falleció el jueves 4 de junio a los 56 años por una muerte súbita.

Familiares y amigos de Marjane Satrapi dieron a conocer la impactante noticia a la AFP. "Marjane Satrapi falleció de pena poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida "", reza el comunicado de sus seres queridos. El productor, actor y guionista Mattias Ripa falleció el 8 de abril de 2025.