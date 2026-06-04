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Muere la artista Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', a los 56 años

Fue Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2024.

Redacción HuffPost
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Marjane Satrapi, fotografiada en 2020 en París.
Marjane Satrapi, fotografiada en 2020 en París.Getty Images

Marjane Satrapi, la artista franco-iraní y autora de la novela gráfica Persépolis y de la película de animación homónima estrenada en 2007, falleció el jueves 4 de junio a los 56 años por una muerte súbita.

Familiares y amigos de Marjane Satrapi dieron a conocer la impactante noticia a la AFP. "Marjane Satrapi falleció de pena poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida "", reza el comunicado de sus seres queridos. El productor, actor y guionista Mattias Ripa falleció el 8 de abril de 2025.

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